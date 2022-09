Ako informovali trnavskí policajti na svojej sociálnej sieti, k nehode došlo pri čerpacej stanici pri obci Jablonica, okres Senica.



"Mladý 18 ročný vodič išiel s autom Mazda od Senice smerom do Jablonice. Pri jazde sa dostatočne nevenoval riadeniu a narazil do zadnej časti auta Fiat Scudo, ktoré išlo pred ním," vysvetlili policajti. Vodič auta Fiat Scudo podľa slov polície práve pribrzďoval a chcel odbočiť vľavo na pumpu, kde dával prednosť kamiónu.

"Náraz do zadnej časti auta ho odhodil do protismerného jazdného pruhu, kde prednou časťou narazil do protiidúceho ťahača a palivovej nádrže," dodala polícia.

Vzápätí malo dôjsť k požiaru všetkých troch vozidiel. K zraneniu osôb našťastie nedošlo, no škody boli odhadnuté na viac ako 103 500 eur.

Iba 18-ročný mladík spôsobil v Trnavskom kraji nehodu troch vozidiel. Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Trnavský kraj

Cesta v úseku Senica – Jablonica bola od včerajšieho (16.9.) večera od 20:30h až do dnešného rána do 7:19h uzavretá z dôvodu odstraňovania zhoreného kamióna s nákladom.



"Odklon dopravy bol policajnými hliadkami regulovaný cez obec Prietrž – Osuské a do Jablonice. Na mieste boli posádky hasičov od HaZZ Senica a DHZ Jablonica, ktorí vykonávali hasenie požiaru na všetkých vozidlách a zabezpečovali únik nebezpečných látok," dodala polícia.

Policajti uložili 18 ročnému mladému vodičovi za priestupok v doprave blokovú pokutu a zápis do karty vodiča.