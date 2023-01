O incidente informuje polícia prostredníctvom sociálnej siete. "Včera (29.1.) okolo obeda policajti z Oddelenia cestného dozoru a špeciálnych kontrol KDI v Žiline zistili priestupok 17 ročného vodiča z okresu Námestovo, ktorý viedol osobné motorové vozidlo Mercedes CLS 450 po ceste prvej triedy číslo I/78 v obci Oravská Polhora," píše sa v príspevku.

Mladý šofér podľa policajtov predbiehal v dedine kolónu iných áut. V úseku, kde je maximálna dovolená rýchlosť 50 km/h jazdil rýchlosťou podľa prvého merania 106 km/h a podľa druhého merania až 126 km/h.

Policajti vodiča zastavili a vykonali kontrolu. "Pri kontrole zistili ďalšie porušenie zákona týmto 17-ročným mladým vodičom, pretože bol v čase jazdy vo vozidle sám aj napriek tomu, že zákon v jeho prípade vyžaduje vo vozidle prítomnosť osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov a ktorú na tento účel zapísal orgán Policajného zboru do evidencie vodičov," dodávajú policajti.

Anketa Myslíte si, že je pokuta v tejto výške adekvátnym trestom? Áno. 4% Nie. 96% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Mládencovi bol na mieste zadržaný vodičský preukaz a ďalšia jazda mu bola zakázaná. Priestupok bude vyriešený v správnom konaní a môže mu byť uložená pokuta do výšky 300 EUR a zákaz činnosti až na jeden rok.

Ľudia svoje rozhorčenie vyjadrili v komentároch pod príspevkom. "300€ ??? To je nejaký nový sadzobník? Vodič s praxou by dostal automaticky 800," napísal naštvaný Peter s ktorým viacerí komentujúci súhlasia. "Dobre sa mu jazdilo na ockovom aute.. Ani kolobežku do rúk by som mu nedal," myslí si Šimon. "Presne tu je to, že sopliak za volantom v luxusnom aute ťažký frajer, koľko takých frajerov ma sviečku zapálenú pri ceste... 300 eur je veľmi málo, nedávno to urobilo vodičák, tak ho zobrať a už mu ho nedať a nech sa vozí na bicykli, sopliak jeden," píše Peter. Juraj k celej situácií dodáva, že podľa neho ide o vedomé všeobecné ohrozenie a vodič mal automaticky dostať zákaz viesť auto na 10 rokov. "Nech sa poučí, zhabať auto a basa pre vodiča."