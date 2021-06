Dvaja pochádzajú z obce Hermanovce a jeden z obce Tuhrina v okrese Prešov, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

"Od soboty (26. 6.) do nedele (27. 6.) spomenutí muži bez oprávnenia bránili užívať osobnú slobodu 25-ročnému mužovi z okresu Prešov. Násilím ho vytiahli z domu do osobného vozidla a previezli ho do jedného z rodinných domov v obci Červenica. Tam ho fyzicky napádali, ruky mu zviazali lanom, prinútili ho kľaknúť na zem a udierali ho do celého tela. Napadnutý mladý muž utrpel mnohé podliatiny a opuchy na hrudníku, na chrbte i na tvári. Zranenia si vyžiadali odborné ošetrenie," uviedla Ligdayová s tým, že obvinení sú momentálne umiestnení v cele policajného zaistenia.

"Zákon pre páchateľov uvedených trestných činov stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody na tri až osem rokov," dodala Ligdayová.