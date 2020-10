V stredu v popoludňajších hodinách šoférovala žena osobné auto v smere jazdy od Starej Detvy na Štúrovu ulicu. Pri odbočovaní prešla do protismeru, kde predným ľavým rohom narazila do ľavého boku osobného auta, ktorého vodička vošla do križovatky. O udalosti informuje Polícia SR - Banskobystrický kraj na sociálnej sieti.

Po dopravnej nehode bola podrobená dychovej skúške na alkohol, pričom jej namerali 2,4 promile. Pri opakovanej dychovej skúške jej hodnota alkoholu stúpla až na 2,9 promile. Zarážajúce je, že v takomto stave viezla v aute aj 4-ročné dieťa.

Obvinenú umiestnili do policajnej cely a v super rýchlom konaní sudca rozhodne aký trest dostane.