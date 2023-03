Na železničnej stanici v Žiline sa v stredu dopoludnia vykoľajil vlak SuperCity Pendolino smerujúci z Prahy do Košíc.

Železničná doprava na trase Žilina - Čadca je aktuálne zastavená, premáva náhradná autobusová doprava. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová.

Od 10:50 hod. prerušená doprava v úseku Žilina – Kysucké Nové Mesto. Dôvod: nehodová udalosť. — ZSSK mimoriadne (@zssk_mimoriadne) March 1, 2023

"Momentálne sú na mieste zamestnanci ŽSR, ktorí zisťujú rozsah nehodovej udalosti," dodala hovorkyňa.

Vykoľajenie vlaku v Žiline obmedzilo podľa informácií Železničnej spoločnosti Slovensko vlakovú dopravu aj smerom z a do Česka. Odrieknutý v úseku Čadca – Žilina bol napríklad vlak smerujúci z Prahy do Žiliny či vlak, ktorý smeroval opačne, zo Žiliny do Prahy.

Na snímke vykoľajený vlak Pendolino v Žiline 1. marca 2023. Zdroj: Facebook/Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR

