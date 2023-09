Život mladej vodičky vyhasol pri dopravnej nehode, ktorá sa odohrala vo štvrtok večer v Zlatých Moravciach. Počas jazdy prešla do protismeru a čelne narazila do piliera mosta. Informuje o tom nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Nehoda sa stala na ceste I/65 zo Zlatých Moraviec do Nitry. "21-ročná vodička vozidla Mercedes Benz z doposiaľ presne nezistených príčin prešla do protismeru a narazila do piliera mosta. Vodička, žiaľ, pri dopravnej nehode utrpela zranenia nezlučiteľné so životom," informuje polícia.

Či mohla byť pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky, bude zisťované pri pitve. Dopravná polícia bude taktiež vyšetrovať okolnosti dopravnej nehody, mieru zavinenia a jej presnú príčinu.

Polícia v tejto súvislosti apelovala na vodičov, aby si dávali na cestách pozor, sledovali situáciu v cestnej premávke a aby sa plne venovali vedeniu vozidla.

