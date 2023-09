Túto smutnú správu potvrdila polícia. Podľa dostupných informácií narazil Mercedes z doposiaľ nezistených príčin do piliera mosta pod kolíňanským mostom. Mladá vodička, ktorá mala prejsť do protismeru, bola, žiaľ, na mieste mŕtva. O tejto ceste sa hovorí ako o "ceste smrti". Potvrdili to aj viacerí ľudia, ktorí sa k tejto tragickej udalosti vyjadrili. "Cesta smrti... už veľa rokov táto zlatomoravecká... chodil som tade 5 rokov dosť pravidelne a čo tam ľudia dokázali nacvičovať. Neuveriteľné...," napísal Martin. Bližšie okolonosti tragédie vyšetruje polícia. Správu budeme aktualizovať.