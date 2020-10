„V druhom poli mosta sa nachádzali deformácie a priečne praskliny, čo pravdepodobne spôsobilo, že poškodené oceľové laná, ktoré držali konštrukciu, povolili. Dôvodom jeho pádu teda neboli nedávne povodne a zvýšená hladina rieky Hornád,“uviedol po obhliadke miesta predseda KSK Rastislav Trnka.

Krajská samospráva avizovala, že bezodkladne zabezpečí odstránenie poškodenej konštrukcie mosta tak, aby netvorila prekážku v toku rieky. Nakoľko ide o sutiny, ktoré vážia viac ako 200 ton, ich odstraňovanie môže trvať aj niekoľko dní. Zároveň pracujú na osadení dočasného mostného provizória.

„S odstraňovaním sutín z Hornádu musíme začať bezodkladne. Do 10. novembra by sme mali podpísať zmluvu so zhotoviteľom, ktorý pripraví projektovú dokumentáciu, zbúra zvyšné nosníky a zrekonštruuje aj samotný most. Po zbúraní mosta do 30 dní od podpisu zmluvy osadíme dočasné mostné provizórium, ktoré by nám mala dodať Správa štátnych hmotných rezerv SR,“ povedal s tým, že vďaka nemu bude opäť možný prejazd z Kysaku do Veľkej Lodiny mimo obchádzkových trás.

Do osadenia dočasného mostného provizória budú obyvatelia naďalej využívať dlhodobú obchádzkovú trasu z Kysaku do Veľkej Lodiny cez osadu Sopotnica, ktorú vybudoval kraj po uzatvorení mosta.

Náklady na rekonštrukciu mosta vrátane projektovej dokumentácie bude hradiť KSK zo svojho rozpočtu, stáť by to malo približne 1,5 milióna eur. Konečná suma, ako aj termín výstavby mosta bude výsledkom verejného obstarávania.

Most medzi Kysakom a Veľkou Lodinou je uzatvorený od 11. augusta, keď Správa ciest KSK vykonala jeho mimoriadnu kontrolu. V rámci nej zistila, že sa na moste nachádzajú priehyb a deformácie.

„V minulosti boli zrušené mostné čaty a zanedbávala sa aj údržba mostov v kraji. Mnohé z nich sú preto dnes na pokraji životnosti. Z toho dôvodu sme obnovili činnosť mostných čiat, kontrolujeme jednotlivé mosty a prehodnocujeme ich stav,“povedal Trnka.