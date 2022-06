17-ročný Alex Huťa je nezvestný od utorka. Polícii sa ho zatiaľ aj napriek nasadeniu ešte nepodarilo nájsť. Odísť mal vraj do lesa, a už sa nevrátil.

Polícia v Banskej Bystrici intenzívne pátra po nezvestnom, 17-ročnom Alexovi Huťovi, ktorý odišiel z miesta prechodného bydliska v Banskej Bystrici na neznáme miesto a odvtedy sa neozval.

Naposledy bol videný v pondelok večer a informácia o jeho nezvestnosti bola prijatá v utorok 14.6.2022. Odvtedy vynakladajú policajti a hasiči maximálne úsilie, aby ho našli čo najskôr.

Pátranie po nezvestnom Alexovi Huťovi z Banskej Bystrice. Zdroj: fb Polícia SR - Banskobystrický kraj

Alex je vysoký cca 190cm, chudej postavy. Vlasy má hnedé, dlhé pod lopatky. Modré oči. Nosí dioptrické okuliare do diaľky.

Popis oblečenia: Oblečené mal sivohnedé kraťasy, čierne tričko, čierne tenisky, čierna mikina Metallica. Mal pri sebe malú poľnú (menšia zelená taška cez plece).

Aj včera 15.6 sa konala rozsiahla pátracia akcia v okolí Banskej Bystrice. "Prepátravalo sa okolie Suchého vrchu, okolie jazera Mútne, odkiaľ policajti prešli až do obce Malachov. Do akcie boli zapojení policajti poriadkovej, kriminálnej, aj dopravnej polície, policajti so služobnými psami a hasiči. Pátralo sa zo zeme, ale vďaka policajnému dronu aj zo vzduchu. Nezvestného chlapca sa ale žiaľ zatiaľ nepodarilo nájsť. V pátraní preto pokračujeme naďalej," nevzdávajú sa policajti.

Občania, ktorí budú mať akékoľvek informácie, ktoré môžu pomôcť pri pátraní, volajte číslo 158. "Každá, zdanlivo aj nepodstatná drobnosť môže prispieť k jeho záchrane!" apeluje polícia.

Ak ste osobu videli, máte informácie ktoré by mohli pomôcť pri pátraní, kontaktujte políciu na 158 alebo Pohotovostný pátrací tím na 0940 555 959. "Za pomoc a zdieľanie ďakujeme. Majte vždy aktuálny prehľad o nezvestných osobách, stiahnite si našu bezplatnú aplikáciu PATRO," pripomína pohotovostný pátrací tím.