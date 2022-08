Príbehu Juraja Majorského sa ťahý už od júna. Odvtedy prebehli dve ďalšie pojednávania. Obe bez účasti údajnej obete, jeho milenky Karin.

Celé story sa začalo počas pandémie. Karin s Barbarou sa zoznámili a skamarátili skrz venčenie psíkov. Následne Karin so svojím dlhoročným partnerom Láďom navštívila Barbaru s druhom Jurajom v ich spoločnom bydlisku.

Juraj v rámci kamarátskej výpomoci začal pomáhať Karin s jej bagetériou. Najprv to bol vývoz, potom výroba, nakoniec sa ku blondíne aj nasťahoval. Láďa Hradil jej románik toleroval. "Považoval som to za jej vzťah, ktorý som rešpektoval," povedal uplynulú stredu 27.júla na Okresnom súde v Dunajskej Strede.

Hradil zároveň priznal, že navštívil centrum obetí týrania, kde sa mnohému priučil, čo zmenilo aj jeho vnímanie tohto romániku. Láďa na súde tvrdil, že Karin sa s ním nemohla stretnúť kvôli Jurajovi. "Ona to stretnutie prekladala. Z pätnástej na šestnástu hodinu, zo šestnástej na sedemnástu a o sedemnástej mi oznámila, že Juraj ju nikam nepustí," tvrdil Hradil.

Ohľadom bagetérie sa Hradil staral o financie a prevádzku. Pomáhal jej s papiermi, no Karin biznis stále viacej nezvládala. Na stretnutiach údajne videl na nej modriny a raz ju aj donútil, aby spolu išli k lekárovi v Ružinove. Do zápisnice povedal, že "Karin mala vtedy veľkú modrinu na nohe, bolela ju hlava, hrdlo a sánka. Bolo to týždeň po tom, ako ju obžalovaný zbil. Ako vyšla z ambulancie tak vtedy veľmi plakala."

Láďa Hradil všetky Karinine stavy dáva za vinu Jurajovi. Vrátane pokusu o samovraždu, kedy Karin v júni pojedla 22 tabliet Citalecu a zapila vínom. Sokyňa Barbara má na to úplne iný názor. "Veď on ju vtedy nechal a bol zase so mnou! Ona pojedla tie tabletky, aby ho tým vydierala a zase bol s ňou," tvrdí životom skúšaná Barbara.

Neveru Jurajovi už odpustila. Viac jej vadí, že ho vída len na chodbe súdu. A komunikujú len cez listy. "On tam má Bibliu a naposledy mi v liste napísal citát z Biblie," hovorí o ich komunikácii.

