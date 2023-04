Štefan Beňo bol obžalovaný pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica ho na včerajšom hlavnom pojednávaní napokon odsúdil na trest odňatia slobody vo výmere 20 rokov. Prípad sa týka incidentu, ktorý sa stal v septembri 2022 neďaleko obce Tesárske Mlyňany (okr. Zlaté Moravce).

Na miesto prišli aj jeho dvaja starší synovia a opatrovníčka, ktorá má vo svojej starostlivosť najmladšieho syna odsúdeného. Rovnako prišli aj rodičia zavraždenej Jany. Pred senátom sa obžalovaný na začiatku pojednávania vyjadril, že by súhlasil s konaním o dohode a vine a treste. Priebeh znášal obžalovaný Štefan zle, celý čas plakal a vzlykal.

Na pojednávanie prišli v poobedných hodinách aj rodičia zavraždenej Jany, ktorí pred súdom tiež vypovedali ako svedkovia. "Keď vidím Štefana, cítim zlosť. On nefajčil, nepil ani nedrogoval, nechápem to, čo sa stalo. Určite sa ho nezastávam. Janka tiež nebola často doma, chodievala na politické zrazy. Nevedeli sme nič, že by mali nejaké problémy medzi sebou. Chodievali k nám normálne. Či nás dcéra šetrila, lebo sme chorí, aj muž aj ja, tak asi preto. List, ktorý napísal pred vraždou som nečítala. Jemu preskočilo od žiarlivosti. Na vlastné oči som videla, ako sa správal. Strašne žiarlil. Ale ani on nie je svätý, tiež mal frajerky a ona mu to nevedela odpustiť," vyjadrila sa mama zavraždenej.

