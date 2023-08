Senior sa pokúšal dostať do vagóna zo strany koľajiska železničnej stanice a nie od nástupišťa. Nastúpiť do vlaku sa mu nepodarilo, rýchlik ho zachytil a vtiahol do koľajiska. To malo za následok amputáciu ľavej dolnej končatiny.

"Je potrebné však prísť na železničnú stanicu tak, aby sme mali dostatočnú časovú rezervu pred príchodom vlaku," upozorňuje v tejto súvislosti polícia.

Dosiahnuť pritom prvý schodík vlaku zo strany koľajiska je značne náročné, keďže je vo výške asi 60 centimetrov od zeme.

