Manželka postreleného z Dúbravky prehovorila: Bolo to strašné, veľmi som sa oňho bála!

Pri besnej streľbe 32-ročného Mateja v Dúbravke bol zranený jeden policajt a traja civilisti. Dvoch zasiahol do rúk, jedného do oblasti nôh. Pre denník Plus JEDEN DEŇ prehovorila manželka posledného z nich.