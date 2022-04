Kandidátka na MATKU roka? Do auta nastúpila s dvomi promile a vôbec jej NEVADILO, že... ×

Dopravní policajti z Nitry dohliadali na bezpečnosť v premávke, no počas služby sa im stalo niečo, na čo len tak ľahko nezabudnú. Zastavili dve autá za účelom kontroly, no to čo nasledovalo, nečakali ani v tom najhoršom sne.