Najvyšší súd v utorok pridal Pčolinskému ku kolúznej väzbe ďalšiu. Urobil tak na neverejnom zasadnutí pri rozhodovaní o sťažnosti obvineného Vladimíra Pčolinského proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu z 1. mája 2021. Ten totiž vtedy zamietol jeho žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu. "Najvyšší súd zároveň na podklade sťažnosti prokurátora zmenil dôvody väzby u obvineného tak, že ich rozšíril aj o dôvody preventívnej väzby,“ informovala hovorkyňa súdu Alexandra Važanová.

Rodina Pčolinských na rodinnej udalosti. Zdroj: archív rodiny Pčolinských

Po rozhodnutí súdu bude jeho väzobný režim naďalej prísny. Navyše, ak by aj parlament schválil zmenu zákona o podmienkach väzby, Pčolinského by sa prepustenie po niekoľkých mesiacoch netýkalo. Najnovší návrh politikov totiž počíta so skrátením väzby na päť mesiacov. Avšak iba u tých, ktorí sú výlučne iba v kolúznej väzbe. Lenže od utorka to nie je Pčolinského prípad. Jeho sa automatické prepustenie na slobodu od polovice augusta týkať nebude. Hlasovať o novele zákona by mali poslanci v júni. Skrátenie kolúznej väzby je naplánované od augusta, platiť má aj pre tých, ktorí už vo väzbe sú.

A tak sa komplikuje boj predsedu parlamentu a predsedu Sme rodina Borisa Kollára, ktorý sa netajil tým, že chce meniť podmienky väzby kvôli svojmu nominantovi na šéfa SIS Pčolinskému. Ten čelí obvineniu za úplatky, vinu však popiera.

Mama exšéfa SIS Marcela Pčolinská tuší, čo je za ďalším sprísnením väzby pre jej syna: "To, čo mu predčasom zrušili, teraz pridali! To preto, aby bol ticho. Veď o čo ide? Aby bol tam a nerozprával! Ak by bol na slobode, mohol by povedať niečo, čo by skompromitovalo postup orgánov činných v trestnom konaní. Aj preto nikto doteraz nepožiadal o zbavenie jeho mlčanlivosti."

M. Pčolinská je starostkou Nižného Hrabovca (okres Vranov nad Topľou). So zosnulým manželom, bývalým profesionálnym vojakom, mali štyroch synov. Najstarším je spomínaný Vladimír, ktorý bol vlani v apríli menovaný za šéfa tajných. Nominovala ho strana Sme rodina, ktorú s Borisom Kollárom spoluzakladal aj jeho brat Peter (39) - poslanec parlamentu. A za túto stranu derie poslanecké lavice aj Vladimírova manželka Adriana.

Policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vtrhli do bytu V. Pčolinského 11. marca v skorých ranných hodinách a zadržali ho. Odvtedy je v kolúznej väzbe. Zatknutie súvisí s výpoveďou bývalého námestníka SIS Borisa Beňu. Toho zadržali v kauze Judáš a rozhovoril sa aj o Pčolinskom. Polícii narozprával, že s Pčolinským sa mali podeliť o úplatok vo výške 40-tisíc eur od milionára Zoroslava Kollára za to, že ho SIS nebude odpočúvať. Prostredníkom mal byť bývalý šéf finančných daniarov Ľudovít Makó. Kollár je pre korupčné podozrenia vo väzbe už niekoľko mesiacov, úplatok poprel a za tento skutok je aj stíhaný. Medzi ním a Pčolinským mala roky panovať averzia.

Marcela Pčolinská sa roky pohybuje v politike. Bola zakladajúcou členkou Kresťansko-demokratického hnutia (KDH) a v minulosti bola za túto stranou poslankyňou parlamentu. Práve do tých čias siaha známosť jeho syna s Danielom Lipšicom, s ktorým neskôr zakladal stranu Nova a bol jeho dlhoročným spolupracovníkom, aj v časoch, keď Lipšic pôsobil ako minister vnútra a poukazoval na podozrivé aktivity konkurzného právnika Z. Kollára.

Vraví, že sa jej syn vo väzbe drží a zvláda ju statočne. Myslí si, že jej syna chcú psychicky zlomiť, no verí, že sa im to nepodarí. Podľa nej ide v tomto prípade o mocenský boj.

Nedávno ho mohla navštíviť vo väzbe: "Napriek všetkému si myslím, že som silný človek. Moji synovia tiež. Povedali sme si, že to vydržíme, zvládneme a budeme silní. A tak aj tá návšteva bola v pohode." Je presvedčená, že syn dokáže svoju nevinu: "Aj keď v tejto konštelácii nie je záujem o pravdu."

