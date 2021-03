Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

"Páchateľ pristúpil k 53-ročnej žene, ktorá sedela na zemi, a chcel jej vziať cestovný kufor aj s vecami osobnej potreby. Žena sa chcela postaviť a brániť si svoje veci, no páchateľ do nej kopol, v dôsledku čoho spadla na zem. Páchateľ situáciu využil, zmocnil sa jej kufra a utekal preč. Keď vychádzal z podchodu, bol zastavený hliadkou Mestskej polície Prešov, ktorá ho zadržala. Napadnutá žena utrpela pomliaždenie hlavy i pravého stehna," uviedla Ligdayová s tým, že muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia.

"Ak sa obvinenému vina preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody na tri až osem rokov," dodala hovorkyňa.