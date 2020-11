Lukáš K. (23) sa síce priznal, no to bolo asi tak všetko. Špecializovaný trestný súd v nedeľu rozhodoval v prípade dvojnásobnej vraždy v Lednických Rovniach, ku ktorej došlo uplynulý štvrtok. Príšerný zločin mal zakryť požiar domu, čo však páchateľovi nevyšlo. Najstrašnejšie je, že mladík vraždu plánoval s 13-ročnou nevlastnou sestrou!

Mladík sa proti rozhodnutiu o najprísnejšej väzbe v Leopoldove neodvolal, verdikt Špecializovaného trestného súdu je tak právoplatný.

Výnimočný trest

,,Obvinený je vyšetrovaný pre podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného na dvoch osobách, z osobitného motívu na chránenej osobe a počas núdzového stavu. V tomto štádiu konania mu hrozí výnimočný trest odňatia slobody na doživotie,“ povedal prokurátor. Lukášova advokátka, ktorú mu pridelil štát sa k prípadu odmietla vyjadriť, vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie.

Na celej záležitosti je desivé to, že mladík ju spáchal za pomoci 13-ročného dievčaťa. Podľa rôznych informácií malo dochádzať ku konfliktom medzi otcom Miroslavom a jednou z jeho dcér.

Chladnokrvná vražda

Dievča sa malo s prosbou o pomoc obrátiť na svojho už dospelého nevlastného brata Lukáša, ktorý pochádzal z Miroslavovho prvého manželstva. Dievčatá sa narodili z jeho ďalšieho zväzku, manželka mu však pred dvomi rokmi umrela na rakovinu. Zostal po nej ešte syn Michal z jej prvého manželstva. Miroslav sa po čase zoznámil so Janettou. Všetci spolu bývali v Lednických Rovniach v časti Medné. Tam pricestoval za nimi pred pár dňami Lukáš zo Švajčiarska. Miestni hovoria, že mal umierajúcej matke dievčat sľúbiť, že im pomôže, keď to bude potrebné. Zároveň sa však objavili špekulácie o mladíkovom zdravotnom stave.

Sused týranie deti otcom odmieta



Čo sa v dome udialo, nie je ešte známe. ,,Keď mi volali hasiči okolo siedmej ráno, že v mojom susedstve horí dom, bol som v robote, a ani by mi nenapadlo, že to môže byť vražda, myslel som si, že dom sa chytil od komína.“povedal Peter Medžo. So zavraždeným susedom a jeho dcérami sa poznal. Tvrdil, že Miroslav žil v Rovniach zhruba šesť rokov, aj to, že dlhodobo nepracoval. O zavraždenej Janette, ktorá v dome bývala krátko, nevedel nič povedať, keďže ju nepoznal ani ju nestretával. „Ak dievčatá niečo potrebovali, prišli za mnou, ale nemal som nikdy pocit, že by sa na neho sťažovali, že sú týrané. V osudný večer bolo počuť hlasnú hudbu, čo predtým nebývalo zvykom,“ dodal ešte Medžo.

Janetta mala smolu

Krátko po vzniku požiara dorazili na miesto všetky záchranné zložky. Pomerne skoro sa však prišlo na to, že prípad je oveľa vážnejší, aj preto jeho vyšetrovanie prevzala Národná kriminálna agentúra.

Podľa dostupných informácií Miroslav utŕžil v spánku viaceré bodno-rezné zranenia. O Janettu v danom prípade ani nešlo, bola len jednoducho v nesprávny čas na nesprávnom mieste, a preto mladík zavraždil aj ju.

Desivá súrodenecká "spolupráca"



„Vyšetrovaním sme zistili, že obvinený mal vraždu spolu s jednou z maloletých vopred naplánovať. Motívom mala byť pomsta za zlé správanie sa k deťom. Plán bol taký, že k usmrteniu dôjde v spánku, čo sa aj stalo. Na zakrytie činu mali podpáliť dom,“ uviedla k prípadu polícia.

Deti mali byť vyvedené mimo objekt, aby zhoreli len telá a zničili sa dôkazy o vražde. S požiarom podľa vyšetrovateľov pomáhalo Lukášovi jedno z maloletých dievčat. Kvôli rýchlejšiemu rozhoreniu sa ohňa mala po dome rozliať látku, podporujúcu horenie.

Rodinné tajomstvo?



Jeden zo zverejnených článkov na sociálnej sieti komentovala aj Nora K., sestra zavraždeného Miroslava. Tá uviedla, že všetko je inak, ako sa v médiách píše. Na naše otázky však nereagovala.



Sestry Nora a Vanessa, skončili v nemocnici v Považskej Bystrici.





