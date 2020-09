Okrem starostu Dolného Chotára je v prípade obžalovaný aj jeho syn, František Dora mladší. Obžalovaným hrozí výnimočný trest.

Pondelkové pojednávanie pokračovalo výpoveďou jedného z členov gangu Sátorovcov Juraja Bugára alias Bugiho k ďalšej vykonanej vražde. Ten ešte minulý týždeň pred senátom ŠTS potvrdil, že skupina na podvody využívala takzvané biele kone.

"František Dora mladší si ma zavolal do kancelárie. Povedal mi, že či by som nemohol pomôcť Lacimu (Ladislav Alfodi) s likvidáciou Kristiána Madarásza. Nechcel som do toho ísť. Toľko okolo toho rozprával, až sa rozplakal. Povedal mi, že hrozí, že ho zatvoria. Dohodli sme sa na sume 3 až 4-tisíc eur. Podali sme si ruky. Niečo z peňazí mi dal dopredu a ostatné mi sľúbil, že mi ich dodá neskôr. Nedostal som ich však podľa pôvodnej dohody. Dostal som ich po menších častiach,"vypovedal pred senátom ŠTS Juraj Bugár.

Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku pokračovalo pojednávanie v prípade objednávky viacerých vrážd u mafiánskeho gangu Sátorovcov výpoveďou jedného z členov Juraja Bugára. V prípade sú obžalovaní starosta Dolného Chotára František Dora spolu so svojím synom. Obžalovaným hrozí výnimočný trest. Zdroj: Karol Farkaš

Ďalej dodal, ako vraždu vykonali. "Skutok sa stal tak, že sme sa s Lacim dohodli, že sa stretneme večer v Dolnom Chotári. Bola tma. Prišlo mi to také zvláštne. S autom som zastavil v bočnej uličke oproti stredisku. To je na pozemku, ktoré patrí Dorovi staršiemu. Tam som čakal na Laciho. Zrazu som počul výstrel. Po výstrele som videl odchádzať zo strediska Mercedes G triedy, v ktorom sedel Dora mladší. Keď som tam prišiel, tak som videl Laciho, ako umýva bandasku od krvi," opísal na súde vraždu jeden z členov gangu Sátorovcov.

"Keď sme odchádzali zo strediska, neviem, na ktoré auto pripojil prívesný vozík, kde bolo zabalené telo obete. Išli sme na jednu chatu, ktorá patrila Sátorovcom. Pri chate bola budova, ktorá sa podobala na maštaľ. Na konci tej maštale sme vykopali jamu. Laci vybalil túto osobu. Položil ju do vykopanej jamy. Pri jame som si všimol, že išlo o Róma. Laci ešte priniesol termofóliu alebo niečo podobné. Vložil ju na hlinu, ktorá bola na poškodenom. Zakopali sme jamu. Laci zostal na mieste umývať krv v bandaskách. Laci sa ešte na mieste rozčuľoval, že družka poškodeného ho videla, ako odchádza spolu s ním. Po skutku mi Laci povedal, že pri likvidácii Madarásza bol aj Dora mladší," vypovedal ďalej Juraj Bugár k pochovaniu zavraždeného s tým, že čo tam robil Dora mladší, nevie. "Možno sa chcel pozerať, že ako to celé prebieha," dodal.

Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku pokračuje pojednávanie v prípade viacerých vrážd u mafiánskeho gangu Sátorovcov výpoveďou jedného z členov Juraja Bugára. Zdroj: Karol Farkaš

Na ďalšom termíne procesu, ktorý je naplánovaný na koniec septembra, sa očakáva výpoveď Zsolta Nagyho, pravej ruky bývalého bossa Sátorovcov, Ľudovíta Sátora.

Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Bohdana Čeľovského po prvý raz na Slovensku stojí pred súdom aktívny politik, ktorý si objednal viacero vrážd u zločineckej skupiny.

Počas termínov by mali vypovedať ako svedkovia ďalší členovia gangu Sátorovcov, ktorý sa pokladá za najbrutálnejšiu zločineckú skupinu v histórii Slovenska. Gang mal mať na svedomí viac ako 80 ľudských životov.