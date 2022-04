Lucia v sobotu (9. apríla) v noci bodla svojho manžela Tomáša (†35) v jednom z bytov v Dubnici nad Váhom. Na následky zranení zomrel. Dnes súd rozhodoval o tom, či bude väzobne stíhaná.

Brutálnemu činu mala predchádzať hádka partnerov a zaúradovať mal aj alkohol. Pri hádke bola prítomná ešte tretia osoba. Okresný súd v Trenčíne 12. apríla rozhodol, že do väzby obvinená nejde. V uznesení sa píše, že “sudca pre prípravné konanie dospel k záveru, že väzbu obvinenej je možné nahradiť písomným sľubom obvinenej a dohľadom probačného a mediačného úradníka, za súčasného uloženia primeraných obmedzení a povinností spočívajúcich v zákaze požívať alkoholické a psychotropné látky a opustiť územie Slovenskej republiky”.

V spise je ďalej uvedené, že “ide o doposiaľ netrestanú osobu a súd nedospel k záveru, že by obvinená mala sklon k agresívnemu a násilnému konaniu alebo, že by išlo o osobu závislú na alkohole alebo psychotropných látkach, že by tak bolo zvýšené riziko ďalšieho páchania trestnej činnosti obvinenou”. Proti tomuto rozhodnutiu podala prokurátorka sťažnosť, o ktorej dnes rozhodoval Krajský súd v Trenčíne. Na súd prišla obvinená Lucia v sprievode svojich rodičov odetá v čiernom a novinárom len stroho odvetila, že sa nebude k ničomu vyjadrovať.

Situácia na súde bola dnes pokojná, oproti poslednému konaniu je to obrat o 180 stupňov. Obvinená Lucia sa držala a neplakala - pravdepodobne je to aj tým, že ju psychicky podporovali jej rodičia. Súd napokon rozhodol, že do väzby nejde. Má však zákaz vycestovať do zahraničia a musí sa zdržiavať v Trenčianskom kraji. Tiež má zákaz požívať alkoholické nápoje a dostala náramok.

Takto sa dnes vyjadrila pred senátom Krajského súdu o tom, ako ju manžel týral: "Väčšia bitka boka v roku 2021. Mala som zlomený nos a narazené rebro s podozrením na otras mozgu. Skončila som v nemocnici. Polícia toto vyriešila ako priestupok. 20 eur dostal manžel. Boli aj väčšie bitky aj menšie. Čo sa týka väčších, išlo o úder do hlavy a menších, to boli facky. V deň skutku mal manžel nepríčetný pohľad."

