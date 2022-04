Obvinená Lucia Švelková Jancová dnes prišla na rozhodovanie o väzbe s plačom a v sprievode svojich rodičov. Na jej tvári bolo vidieť strach, smútok i beznádej. Povedala nám, že v osudnú sobotu iba chránila kamaráta, ktorý bol v tom čase u nich. Čo je na tom pravdy, ukáže až súd. Po výsluchu ju mama upokojovala. Obvinená stále opakovala, že je jej ľúto, čo sa stalo a do väzby ísť nechce.

K veľkej rodinnej tragédii došlo v sobotu (9.4.) v noci v jednom z dubnických bytov. Dôsledkom bodnutia tu totiž zomrel Tomáš z Ilavy, ktorý mal byť v osudný okamih v byte so svojou manželkou Luciou a ešte s jedným mužom. Podľa trenčianskej polície malo dôjsť k fyzickej a slovnej potýčke medzi manželmi a neskôr sa medzi sebou mali biť muži.

FOTO LUCIE NA SÚDE NÁJDETE TU >>>

"Pokiaľ nepil, bol to dobrý chalan, snažil sa a všetko. Mal však problém s alkoholom, zobrali mu aj vodičák. Cez týždeň nepil, všetko si vynahradzoval cez víkend. Lucia nám nehovorila všetko, čo sa u nich dialo, aby sme sa netrápili. No dozvedeli sme sa, že raz boli na polícii - tak ju vraj zbil, že bola úplne čierna. Aj moju svokru držal pod krkom. Záznam o napadnutí by mal byť aj na polícii. Často ju bil. Už pred manželstvom to bolo zlé, v lete budú dva roky, čo sú manželia. Keď sa to stalo, dcéra mi hneď volala," povedal nám otec Lucie.

Čo presne sa v osudnú noc stalo, si prečítajte na ďalšej strane >>>