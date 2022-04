Vyzerali ako dokonalý pár a z ich spoločných fotografií by málokto vyčítal akékoľvek problémy. Zdá sa však, že opak bol pravdou. Lucia z Dubnice nad Váhom, ktorá počas sobotňajšej noci bodla svojho manžela, predstúpila pred trenčiansky súd v utorok (12.4.).

Ten nakoniec rozhodol, že do väzby nepôjde a nechal ju na slobode. Prokurátorka proti tomu podala sťažnosť, rozhodovať bude o nej Krajský súd v Trenčíne. Lucia na súde dookola opakovala, že to bola nehoda a svojho manžela zabiť nechcela.

"Pokiaľ nepil, bol to dobrý chalan, snažil sa a všetko. Mal však problém s alkoholom, zobrali mu aj vodičák. Cez týždeň nepil, všetko si vynahradzoval cez víkend. Lucia nám nehovorila všetko, čo sa u nich dialo, aby sme sa netrápili. No dozvedeli sme sa, že raz boli na polícii - tak ju vraj zbil, že bola úplne čierna. Aj moju svokru držal pod krkom. Záznam o napadnutí by mal byť aj na polícii. Často ju bil. Už pred manželstvom to bolo zlé, v lete budú dva roky, čo sú manželia. Keď sa to stalo, dcéra mi hneď volala," povedal nám na súde otec Lucie.

Mladej žene sa tragickou udalosťou zmenil život doslova zo dňa na deň. Len pred pár dňami na sociálnej sieti zdieľala fotografiu, kde stojí vysmiata v kruhu svojej rodiny v štúdiu RTVS, po nakrúcaní jedného z dielov zábavnej relácie. Vtedy ešte netušila, že o pár dní skončí v rukách polície. V súťaži už dokonca účinkovala aj predtým, v apríli 2018, kedy v nej ale rodina Švelkovcov úspešná nebola.

Lucia, ktorá už medzitým čelí hrozným obvineniam, sa tak objavila v utorok večer na televíznych obrazovkách. Bolo to teda v rovnaký deň, kedy v realite rozhodoval súd o tom, či ju vezme do väzby. Fotografie Lucie v relácii si pozrite TU >>>>

Desivé detaily vraždy si prečítajte na ďalšej strane >>>