Zarážajúci postup! Ak by takto konal murár, nikto by sa nečudoval. Ale od lekárov by ste nečakali, že pošlú ženu z hospitalizácie domov s podozrením na nákazu do domácnosti k dvom malým deťom! Skutočne sa to stalo v košickej nemocnici!

Lekári vystavili dve malé deti riziku nákazy! Ani veriť sa nechce tomu, čo zažila matka Lily (4) a Vanesy (6) Veronika Hricsáková (33) z Košíc. Po týždňovej hospitalizácii na neurológii v košickej univerzitnej nemocnici mladú ženu poslali do domáceho liečenia. Na tom by nebolo nič čudné, keby jej v deň odchodu neoznámili, že prišla do kontaktu s pozitívne testovaným zdravotníkom. Darmo im vravela, že má doma dve malé dcérky. Nikto takúto závažnú informáciu nebral do úvahy.

Veroniku hospitalizovali s problémami chrbtice, hrozila jej operácia. No pre jej mladý vek sa tomu chceli vyhnúť, tak skúšali inú liečbu. “Chodil ku mne fyzioterapeut a ja som počula, ako sa ho jeho kolegyňa pýta, či je chorý. Odvetil, že ho škriabe v hrdle. Na druhý deň už neprišiel. V deň môjho prepustenia domov som videla nervozitu personálu, za prepúšťacou správou som čakala od desiatej do pol piatej. A pri jej odovzdávaní mi iba oznámili, že som prišla do kontaktu s pozitívne testovaným zdravotníkom. Pýtala som sa, či išlo o maséra, neodpovedali,” opisuje mladá žena.

Podpísať jej dali tlačivo, že si je vedomá, že bola v kontakte s pozitívnym na koronavírus. A aby si boli aj oni vedomí, že má doma dve malé deti, tak im to oznámila a pýtala sa, či nemôže ostať v nemocnici do času, kým testy nepotvrdia, že je negatívna. “Lekár pokýval plecom s tým, že aj oni po ukončení zmeny idú do karantény,”dodáva.

Na snímke nové veľkokapacitné odberové miesto na ochorenie COVID-19 v areáli Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) na Ipeľskej ulici v Košiciach 23. septembra 2020. FOTO TASR – František Iván Zdroj: František Iván

Takto bezohľadne sa nezachovali len k nej, ale aj ďalšej spolupacientke. “Išlo o 71-ročnú pani, ktorá býva úplne sama,” vysvetľuje. Veronika tak nemala inú možnosť, len ísť domov k dvom malým deťom. Tie museli zostať s ňou v karanténe. A ona takto prichádza o možnosť zárobku. Jej manžel sa musel odsťahovať, aby mohol chodiť do práce aspoň on. Lenže v pondelok sa mala, podľa pokynov, dostaviť na testovanie.

Dcérky vo veku 4 a 6 rokov však samé doma nechať nemohla. A tak musela riešiť ďalší vážny problém. “Vodičák nemám a hromadnou dopravou som ísť nemohla, aby neohrozila ďalších. Tak som musela vziať dievčatá so sebou a peši sme kráčali cez celé košické sídlisko Ťahanovce k testovaciemu centru. Hoci som bola objednaná na presný čas, stála som v rade. Aj s deťmi. Keď som ich neohrozila ja nákazou, tak tí, ktorí stáli pri nás v rade,” krúti hlavou nad nezodpovednosťou kompetentných. Bez zárobku teraz nútene zostane zrejme celý týždeň, keďže ako manažérka viacerých kaviarní, kde šéfuje 45 zamestnancom, nemôže nastúpiť do práce, aby ich nevystavila riziku: “Výsledok vraj bude známy až do 96 hodín.” Myslí si, že takýmto prístupom lekárov došlo k všeobecnému ohrozeniu viacerých ľudí.

Matke dvoch detí dali podpísať takúto správu a poslali ju domov k dcéram. Nikde v zázname nie je uvedené, že je ponúkli hospitalizáciu. Zdroj: archív V. H.

Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Košiciach Ivana Vaněková uviedla, že zatiaľ nemajú prípad prenosu infekcie na pacienta: “Pacientka bola informovaná o tom, že počas hospitalizácie prišla do kontaktu s pozitívnym zamestnancom ako aj o tom, ako má postupovať. Bola jej tiež ponúknutá možnosť, aby ostala hospitalizovaná na Klinike fyziatrie, balneológie a liečebnej fyziatrie, ktorú ale odmietla.”

No Veronika vraví, že ide o klamstvo: “Nič také mi neponúkli a môže to potvrdiť aj ďalšia pacientka, ktorá ležala so mnou na izbe a takisto prišla do styku s nakazeným zdravotníkom.”

Po tom, ako sme zaslali nemocnici otázky z tomuto prípadu, jej zatelefonovali z oddelenia, kde bola hospitalizovaná a ponúkli jej možnosť, že môže u nich absolvovať PCR test na covid. “Ja som už bola v pondelok ráno na testy v obvode, kde bývam. Ale pre zaujímavosť som zavolala pani, s ktorou sme boli na izbe. Jej takúto možnosť do pondelkového popoludnia neponúkli.”