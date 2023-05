Ľubomíra priviedli pred sudcu Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom v putách. Vinia ho zo zabitia priateľky Gabriely (†47). Paradoxne tej istej, s ktorou v lete roku 2011 telefonoval pod stromom, keď práve prišla búrka. Ľuboša vtedy trafil blesk a prešiel mu celým telom a von vyšiel cez ľavú nohu. Zhorela mu dokonca aj ponožka. Zo zranení sa vysoký, silný muž rýchlo vystrábil.

Koncom roka 2022 sa však opäť dostal na prvé stránky novín. Tentoraz preto, že surovo zaútočil na svoju priateľku Gabrielu. Tá pár dní po útoku v nemocnici zomrela. Podľa lekárov boli zranenia Gabriely natoľko brutálne, že nemala najmenšiu šancu prežiť.

Rodinná dráma, ktorá sa skončila tragicky, sa stala 28. decembra 2022 v rodinnom dome v Čachticiach. „Na chodbe, za vchodovými dverami fyzicky napadol svoju družku Gabrielu J., s ktorou žil v spoločnej domácnosti na uvedenej adrese. A to takým spôsobom, že ju po hádke, ktorú mali medzi sebou kvôli alkoholu a peniazom, niekoľkokrát udrel otvorenou dlaňou do oblasti tváre. Potom ju chytil pod krk a sotil pred seba, pričom narazila do steny za ňou,“ povedala prokurátorka.

Následný útok bol mimoriadne surový. Ľubomír bil, podľa obžaloby, päsťami Gabrielu do hlavy, chrbta a celého tela. „Pričom takto zovretou päsťou ju udrel najmenej desaťkrát. Po tomto útoku na poškodenú sa táto presunula do spálne rodinného domu, kde spadla na zem medzi šatník a posteľ,“ uzavrela prokurátorka.

Žena utrpela vážne zranenia, a to rozsiahle krvácanie do mozgu, opuch mozgu, aj viacpočetné podliatiny. Ešte pár dní v nemocnici žila, pri živote ju však udržiavali prístroje a 10. januára Gabriela zomrela. „Obžalovaný v úmysle spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví inému z nedbanlivosti spôsobil smrť, čím spáchal čin na blízkej a chránenej osobe, čím spáchal zločin zabitia,“ uviedla prokurátorka.

Obhajoba nesúhlasí so znením obžaloby ani s právnou kvalifikáciou skutku. Argumentuje tým, že pri Ľubomírovi bol porušený zákon a celá obžaloba je preto v konaní nepoužiteľná. „Obžaloba sa opiera o výsluch obžalovaného zo dňa 29. a 30. decembra 2022. Obžalovaný bol vypočutý v neprítomnosti obhajcu, hoci už vtedy bolo zrejmé, že je nutná obhajoba,“ povedal obhajca s tým, že takýto výsluch je neúčinným dôkazom a nemožno ho v trestnom konaní použiť.

Samotný Ľubomír priznáva, že v osudný deň sa s priateľkou pohádali aj ju udrel, ale takéto zranenia jej vraj určite nespôsobil on. Pred súdom opísal, že s Gabrielou sa zoznámili v roku 2006 na psychiatrii, kde sa obaja liečili zo závislosti od alkoholu. Padli si do oka a po čase si kúpili spoločný dom v Čachticiach.

Obžalovaný na jednej strane tvrdí, že priateľku nikdy nebil, na druhej strane však priznáva, že dva, možno trikrát sa stalo, že mali konflikt. „Dal som jej aj facku, ale nikdy som ju nedobil, to sú tie ženské. To, čo je v obžalobe napísané, sú slová policajtov, nie moje,“ hájil sa pred súdom.

Aj keď sa obaja zoznámili ako alkoholici, spolu vraj nepili. Gabriela sa podľa neho fľašky nedotkla niekoľko rokov, potom však mala začať potajomky popíjať, pričom prišla aj o prácu. „Ja som nepil, absolútne nie,“ zaprisahával sa pred súdom Ľubomír, paradoxne však jeho výpoveď pokračovala tým, že v osudný deň sa ráno vybral do obchodu, kde kúpil dve fľaše fernetu a nejaké potraviny. „Prišiel som domov, ulial som si, zapálili sme si, dali sme si, popíjali sme,“ opisuje deň Ľubomír.

Večer sa vraj s priateľkou rozprávali o bežných veciach a popritom pili. „Ja som jej povedal, že už to psychicky nezvládam, že by mala ísť na liečenie, ona mala kvôli alkoholu aj vodičák zobratý. Skočila do mňa. Ja som jej dal tedy „facana“ a bola kľudná. Za chvíľu prišla za mnou, skočila do mňa, dal som jej zase facku, odsotil som ju k stene a povedal: Gabika, nechaj ma na pokoji, choď preč. Odtackala sa. Ja som si sadol, zdriemol,“ opisuje tragédiu Ľubomír.

Po čase ju vraj našiel spadnutú na zemi v spálni. „Snažil som sa jej pomôcť, volal som sanitku, že by som ju ja takto dobil, to neexistuje. Ja som jej určite takto neublížil. Nie, že niekoho odsúdite, za to, čo nespravil,“ obrátil sa Ľubomír na sudcu. Ľubomírovi hrozí trest vo výške 9 až 12 rokov. Pojednávanie bolo odročené.