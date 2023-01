Šokujúci prípad hororových zásnub sa odohral 14. mája 2022. Podľa obžaloby Ján večer medzi 23.00 až 23.50 opitý v altánku mlátil svoju čerstvú snúbenicu tak, že jej zlámal temennú kosť, spôsobil vnútrolebečné krvácanie, zlomeniny, pomliaždeniny, v dôsledku čoho sa mohla udusiť, mohlo jej zlyhať srdce, mohla zomrieť na opuch mozgu.

Podľa prokurátora mladú ženu páchateľ kopal a udieral tupým predmetom do hlavy. Toto všetko tvrdí obžaloba a páchateľa viní z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. To, ako sa obhajuje obžalovaný Ján H. však svet ešte nevidel. Tvrdí, že nemal určite v úmysle vraždiť a žena si hororové zranenia spôsobila v podstate sama. Aj na sekeru sa vraj nabodla sama a to hneď viackrát.

Ján pôsobil pred senátom mimoriadne pokojným, až spokojným dojmom. Často sa usmieval a to aj vtedy, keď sudca vyhlásil, že jeho bývalá snúbenica bude vypovedať cez telemost, aby bola uchránená pred druhotnou viktimizáciou. "Celý deň bol úplne v poriadku. Boli sme dohodnutí, že pôjdeme opekať, že sa stretneme na štrkoch pri altánku," rozrozprával sa obžalovaný. V dedinke Lednické Rovne neďaleko Púchova sa tak podľa neho zišla celá partia mladých ľudí.

"Okolo šiestej som požiadal Ivu o ruku, s čím súhlasila. Bola tam aj vzduchovka, luk, kuša, aj sme si zastrieľali," opísal Ján. Zlom podľa neho nastal v noci, kedy on chcel odísť, s čím vraj Ivana nesúhlasila. "Začali sme sa hádať, aj facky začali lietať, pýtal som sa jej teda, prečo súhlasila so zásnubami, keď jej už toto vadí, že chcem ísť domov, dala si prsteň dole z prsta. Tak som vzal sekeru, pílu, že idem domov," tvrdil Ján s tým, že sa začal s priateľkou naťahovať o sekeru. V tomto okamihu sa jeho výpoveď mení na poriadny sci-fi film.

"Potiahla sekeru a trafila sa tupou stranou do hlavy. Fackali sme sa. Odpadla tam celkovo 6, 7, možno osemkrát, snažil som sa ju prebrať fackami. Párkrát sa pri odpadávaniach udrela o stôl, o lavicu, raz dopadla hlavou na sekeru," tvrdil obžalovaný. Najťažšie zranenia jej vraj tiež nespôsobil úmyselne, ale došlo k nim čírou náhodou. "Bola to nehoda, kedy som zakopol a dopadol som na ňu, bohužiaľ kolenom na hlavu," tvrdil Ján.

