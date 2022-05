V hlavnom meste sa odohral kuriózny prípad, keď babička nastúpila do taxíka vo viere, že ide pomôcť svojmu bratrancovi. Starenku našťastie zachránil až pohotový taxikár, ktorému sa zdala situácia veľmi podozrivá.

Pokus o tento podvod začal v utorok veľmi netradične. Ženu zo Senca (84) kontaktoval neznámy muž, ktorý sa jej najprv opýtal, či pozná jeho hlas. Žene sa zdal hlas muža známy a pripomínal jej hlas bratranca Vinca. Volajúci jej povedal, že potrebuje 15-tisíc eur a aby išla vybrať do banky požadovanú sumu. Dôchodkyňa neváhala a v dobrej vôli pomôcť Vincovi, peniaze vybrala.

Po výbere ju opäť kontaktoval ,,bratranec Vinco“, ktorý jej dal pokyn, aby sa na taxíku dostavila do nákupného centra na Vajnorskej ulici v Bratislave, kde si od nej prevezme uvedenú sumu peňazí. Babička tak dôverčivo nasadla do taxíka a odviezla sa až na parkovisko pred nákupné centrum. Taxikár bol ale obozretný a po tom ako mu príhodu rozpovedala, niečo sa mu nezdalo. Rozhodol sa preto, že ju do centra odprevadí.

To zrejme odradilo páchateľa od stretnutia so seniorkou. Napriek tomu ju kontaktoval znovu aby vybrala ešte zvyšných 10-tisíc a taxikára poslala preč. Pani Soni sa to už, ale prestalo pozdávať a s neznámym mužom ukončila komunikáciu. Vďaka príkladnej reakcii šoféra, tak neodovzdala falošnému bratrancovi Vincovi žiadne peniaze.

Polícia upozorňuje na takéto podvody a vyzýva aby ľudia upozornili svojich starších príbuzných na podvodné konania, ktoré môžu na nich skúšať neznáme osoby.

