Ako píše portál cumhuriyet, Ozgur Gevrekoglu si vyšiel na poľovačku spolu so svojim štvornohým miláčikom. Nabitú zbraň si pri balení odložil do kufra auta, nečakal však, že onedlho sa mu to stane osudným. Pes vyskočil do kufra auta a labou nechtiac potlačil spúšť. Brokovnica vystrelila a Ozgur bol na mieste mŕtvy.

Prípadom sa zaoberá polícia. Podľa vyšetrovateľov je nepravdepodobné, že by sa dotyčný muž stal obeťou cieleného útoku. Podľa vyššie spomínaného portálu sa mal stať Ozgur len nedávno čerstvým otcom.