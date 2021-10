Kurióznu nehodu zaznamenala polícia v obci Šintava v okrese Galanta v stredu (29. 9.) v podvečerných hodinách, keď 41-ročná vodička osobného auta narazila do dreveného voza ťahaného koňom. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.

Vodička smerovala autom po moste z mesta Sereď. "Pri jazde si údajne nevšimla zaparkovaný drevený voz, do ktorého bol zapriahnutý kôň. Náraz posunul voz na chodník a zranil 43-ročnú ženu, ktorá išla práve po chodníku. Tú odviezli záchranári do nemocnice na ošetrenie pre zranenie hlavy a ruky. Predbežne by nemalo ísť o vážne zranenia," uviedla polícia.

Ošetrenie potrebovalo aj zranené zviera. "Veterinára si na miesto privolal aj pohonič, vlastník koňa. Škoda na aute bola predbežne vyčíslená na 3500 eur. Záprah bol zničený a škody si majiteľ vyčíslil na 1000 eur. Všetky dychové skúšky na alkohol boli u účastníkov negatívne. Policajti na miesto prizvali aj znalca z odboru cestná doprava," informovala polícia.

Presné príčiny nehody a miera zavinenia sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.