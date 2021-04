Rodinná hádka v meste Jelšava sa skončila krvavou drámou. Ako informuje spravodajský portál TV JOJ noviny.sk, Eva mala údajne bodnúť svojho druha nožom, pričom celý incident mal vidieť ich syn Erik. Ten tvrdí, že otec matku vyprovokoval.

"Obvinená kuchynským nožom bodla svojho druha, čím mu spôsobila zranenia s dobou liečenia 7 až 10 dní," informuje hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Banská Bystrice Mária Faltániová. "Muž mal otvorenú ranu na hrudníku," potvrdila hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová.

Syn Erik tvrdí, že celú hádku videl. Jeho otec vraj matku provokoval, ťahal ju za vlasy. Čo sa stalo následne, presne nevie. „Ja neviem ako sa to, či to bola ona, či to bol on. Či spadol, či to bolo úmyselné,“ vysvetlil Erik, ktorý priznal, že všetci traja boli v čase incidentu pod vplyvom alkoholu.

Evu zadržala polícia, momentálne je stíhaná na slobode. Jej druha odviezli záchranári do revúckej nemocnice.