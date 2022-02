Statelov sa rozhodol odstúpiť z funkcie po druhom vandalskom útoku na jeho majetok presne pred rokom. V noci zo soboty na nedeľu 31. januára 2021 mu neznámy páchateľ podpálil konskú stajňu. Zhorela do tla, kôň v nej našťastie nebol. Dva roky predtým mu niekto úmyselne podpálil auto, polícia vtedy páchateľa nevypátrala.

Keď Dušanovi Statelovovi zhorela stajňa, zverejnil toto vyjadrenie:

Statelov vtedy naznačil, že požiar môže súvisieť s jeho postojom k developerským záujmom v obci a odmietaním neregulovanej výstavby. Priznal, že dlhodobo čelí rôznym formám zastrašovania.

Na lavicu obžalovaných sa 1. februára posadili Kamil Bernáth, Roman Brenčič a Milan D. Obžaloba viní trojicu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu prípravy, útoku na verejného činiteľa a nedovoleného ozbrojovania.

Kamil Bernáth si spolu s Romanom Brenčičom mali objednať na likvidáciu exstarostu dvoch mužov za odmenu niekoľko desiatok tisíc eur. Obhajcovia však celú obžalobu spochybňujú.

„To je v poriadku, jedna z povinností obhajcu je spochybňovať obžalobu,“ hovorí bývalý kriminalista Matej Snopko. „Horšie je podľa mňa to, že keď richtárovi zhoreli auto aj konská stajňa, polícia ihneď vec nevyšetrila. A to aj za cenu, že by sa na vyšetrovaní zúčastnili aj policajné útvary z iných okresov a krajov ako posily. To predsa nie je bežný trestný čin, mali sa do toho okamžite vrhnúť s plným nasadením, veď ide o zástupcu všetkých občanov v danej lokalite ,“ konštatuje kriminalista s tým, že nejde o zapálenie káričky zberača smetí, ale toto je podľa informácií aj pokus o vraždu významného verejného činiteľa.

Ide o stabilitu štátu

„Ak sa toto poriadne nevyšetrí a neodsúdi, budú ľudia, ktorí si najímajú niekoho, aby násilnou cestou presadzoval ich ekonomické záujmy, na koni. Nedotiahnutie tohto prípadu do konca by bolo pre nich veľkým povzbudením,“ zdôrazňuje Snopko.

Je to podľa neho veľmi nebezpečný precedens, ak sa to neobjasní. „Toto nie je len ohrozenie nejakého starostu, to je podľa mňa zárodok ohrozenia bezpečnosti a stability celého štátu,“ uzatvára odborník. Oslovili sme aj exstarostu Marianky Dušana Statelova. „Je to pre mňa stále veľmi citlivá a veľmi nepríjemná téma. Stále sa ja aj rodina cítime ohrození,“ povedal, ale k prípadu pred svojou výpoveďou na súde hovoriť nechcel.