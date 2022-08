Slovenskom otriasol ešte v marci šokujúci prípad beštiálnej vraždy mladej mamičky Agáty (†39) z Budče. Jej manžel Štefan Katrenič (46) ju mal po hádke zabiť, následne jej telo rozštvrtiť nožom a motorovou pílou a to rozmiestniť na viacerých miestach. Žiadne telesné pozostatky sa však do dnešného dňa nenašli.

O pár mesiacov neskôr zase Slovákov vydesil brutálny čin Vladimíra († 34), ktorý sa rozhodol, že zo sveta znesie svoju susedu Kristínu Tarjányiovú († 68). Najskôr ju mal zavraždiť výstrelom do hlavy, neskôr jej telo rozštvrtiť.

Po ôsmych mesiacoch sa však rozhodol, že sa ho zbaví a pokúsil sa ho spáliť v podomácky upravenej piecke. Po príchode hasičov na nich začal strieľať a zbraň nakoniec otočil aj proti sebe.

"Nie je rozštvrtenie, ako rozštvrtenie. Prvý typ je účelový - kvôli prenosu mŕtvoly, pretože telo sa po súčiastkach prenáša ľahšie, ako keď je vkuse," hovorí bývalý kriminalista Matej Snopko s tým, že páchateľ nemusí bojovať s tzv. mŕtvou váhou. "To znamená, že keď si niekoho vyložíte na plecia živého, tak nemá chuť, aby ste obaja spadli a preto to vyvažuje, ako keď idete na motorke so spolujazdcom. Naopak, keď si dáte na plecia napríklad vrece, bude sa správať úplne ľahostajne a ťahať vás do všetkých smerov."

Podľa Snopka je odnášanie celej mŕtvoly pre jedného človeka nápadné a pomerne dosť obtiažne. "Existuje však aj rozštvrtenie ako prejav nenávisti či hnevu. To je také, že štvete niekoho do nepríčetna a tak nieže vás iba zabije, ale vás po smrti ešte aj rozkúskuje. Ako je v Dobšinského rozprávkach. Rozsekal toho šarkana na márne kúsky," vysvetľuje kriminalista s tým, že páchateľ si niekedy navyše nechá aj trofeje - ako šarkanov jazyk.

Podľa neho ide v oboch prípadoch o účelové rozštvrtenie, pretože páchatelia potrebovali vyriešiť otázku, čo s telom. Prvé podozrenie totižto padá na blízke osoby - manžel či sused. "Páchateľ jeden aj druhý vedel, že zmiznutím tela vypadne z podozrenia."

Prvá odlišnosť týchto dvoch prípadov podľa Mateja Snopka je, že páchateľ z Budče mal telo podľa informácií z médií rozštvrtené telo rozhádzať, no polícia ho zatiaľ nenašla. "Bol teda relatívne úspešný, ale iba relatívne. Keby bol úplne, tak nesedí. V jeho prípade išlo o rizikové konanie, mohol ho niekto vidieť."

Páchateľ druhého prípadu sa však podľa Snopka odhodlal k zložitejšej procedúre. "Podľa informácií, ktoré máme telo chvíľu niekde skladoval, potom ho odniesol do záhrady, kde ho obložil nejakými voňavými vecami a potom sa telo pokúšal spáliť. Možno práve preto, ale to sa iba domnievam, že sa u neho našla kopa kriminalistickej literatúry... Teoreticky išiel, no prakticky to zlyhalo."

Kriminalista to prirovnal k situácií, kedy by ste sa ako nevyučený človek pokúšali opravovať motor podľa naštudovaných kníh či filmu. Jednoducho je vysoko pravdepodobné, že sa vám to nepodarí. A to sa pravdepodobne stalo aj vo Vladimírovom prípade.

Prvý páchateľ teda podľa informácií, ktoré máme k niečomu priznal a neskôr zvolil sofistikovanejšiu obranu a nechcel spolupracovať s kriminalistami. "Sledoval to, aby z toho vyšiel čo najlepšie. Páchateľ z druhého prípadu podľa mňa chytil paniku, preto začal strieľať po hasičoch a nakoniec aj po sebe. Úplne sa psychicky rozpadol, na rozdiel od páchateľa z Budče," hovorí Snopko s tým, že aj jedna aj druhá obeť mali s páchateľmi konflikty. Tie došli až tak ďaleko, že si jedna strana povedala dosť, alebo mu zlyhali nervy, prípadne zabil obeť účelovo.