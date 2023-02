Prípad sa týka výberu mestských policajtov a objasnila ho Národná kriminálna agentúra (NAKA), ktorá zasahovala v Humennom v rámci protikorupčnej akcie Star. Priamo s úplatkom chytili vtedy dvoch ľudí. Ihneď zadržali zástupcu náčelníka mestskej polície Vladimíra Kocana. Následne ho obvinili zo zločinu prijímania úplatku, obžalovali a nedávno aj odsúdili.

Obžalovaný Kocan mal pri vyhlásenom výberovom konaní na funkciu mestského policajta pýtať od kadetov úplatok. Primátor mesta totiž zriadil výberovú komisiu, ktorá mala vyhodnotiť úspešných absolventov. Jej členom bol aj Kocan. "Jeden z členov komisie mal však zvoliť svojskú metódu výberu. Rozhodovať sa nemal v kolektívnom orgáne, ale na parkovisku pri 'osobnom' pohovore medzi štyrmi očami. Od jedného z uchádzačov mal žiadať 1200 eur," informovala po zásahu NAKA polícia. Úplatok aj dostal - v obálke pred budovou mestskej polície. Podobne mal postupovať aj v prípade ďalšieho uchádzača, no priamo v budove vo svojej kancelárii, kde si mal vypýtať 2000 eur.

Jeden z kadetov však tvrdí, že prípad nahlásil náčelníkovi aj primátorovi mesta Milošovi Meričkovi. No a na jeho prekvapenie títo nekonali. "Sklamalo ma to veľmi. Pretože som sa angažoval v kampani primátora. Práve tí, ktorí majú dbať na dodržiavanie zákona, nad takýmto trestným činom mávli rukou. A to pritom náčelník je bývalý štátny policajt," povedal nám Roman Schwarzbacher. Nestačil sa čudovať, čo nasledovalo po tom, ako prípad nahlásil polícii. "Snažili sa vykonštruovať, že som mal v práci vypité. Dali mi fúkať a tvrdili, že mám v dychu alkohol. Poslali ma na odber krvi. Napriek tomu, že laboratórna skúška ukázala nulu, prrepustili ma. Už som právoplatne vyhral súd a teraz mi budú musieť vyplatiť dozadu mzdu, súdne trovy aj všetky trovy a toto všetko zaplatia daňoví poplatníci," vysvetľoval Schwarzbacher.

Obžalovanému zástupcovi náčelníka hrozil v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na 5 až 12 rokov. Po vznesení obvinenia Kocana primátor odvolal z funkcie a stal sa radovým členom mestskej polície. „Musíme rešpektovať prezumpciu neviny a zároveň budeme čakať na závery vyšetrovania. Zároveň chceme rozhodne povedať, že sa budeme jednoznačne stavať proti korupcii v akejkoľvek podobe v našom meste,“ vyhlásil vtedy Meričko na veľké prekvapenie Schwarzbachera. A ešte nezabudol dodať, že nedisponuje informáciou, či malo ku korupčnému správaniu dôjsť pred alebo po výberovom konaní.

V prípade obžalovaného Kocana Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku vyhlásil rozsudok, v ktorom samosudkyňa v prvom bode obžaloby uznala obžalovaného za vinného zo zločinu prijímania úplatku a uložila mu trest odňatia slobody vo výmere 5 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. "Súd obžalovanému uložil aj trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vykonávať zamestnanie v orgáne verejnej moci na dobu 5 rokov," informovala hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková. Dodala, že naproti tomu v bode 2 obžaloby samosudkyňa obžalovaného spod obžaloby oslobodila, pretože nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý je obžalovaný stíhaný. Rozsudok nie je právoplatný, odvolanie proti rozsudku podal prokurátor aj obžalovaný a rozhodovať tak bude Najvyšší súd SR.

S odsúdením skončil aj ten, kto úplatok dával. Napriek tomu, že spolupracoval s políciou. Po zápise v registri trestov tak viac nemôže byť policajtom a dokonca ani pracovníkom bezpečnostnej služby.

Zástupcovia mesta Humenné na naše otázky nereagovali.