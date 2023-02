Slovensko v ostatnom čase zasiahli mnohé tragédie. Poslednou, ktorá si vyžiadala štyri obete, bol pád lietadla. pri obci Trenčianske Stankovce v stredu 22. februára. Bol to štandardný let leteckej školy JetAge, z Bratislavy v smere na Trenčín. Kolegovia nebohých uverejnili na sociálnej sieti spomienku na kolegov, ktorí ich tak prekvapujúco opustili.

Do neba, ku ktorému aj kvôli svojej láske k lietaniu až pričasto vzhliadali odišli: Roman Zlatovský († 26), Trenčín, Maroš Klein († 26), Iliašovce (okr. Spišská Nová Ves), Rastislav Navrátil († 42), Trenčín a Marián Oravec († 43), Bratislava. Štvorica mužov - inštruktor a traja žiaci vo výcviku tvorili posádku motorového lietadla typu Diamond DA 42. Kolegovia z leteckej školy uverejnili na sociálnej sieti štyri spomienky a poslali nebohým kolegom rovnaký počet odkazov na ich poslednej ceste. Smutný je pohľad na fotografie, ktorými doplnili texty odkazy. Na záberoch sú Roman, Maroš, Rasťo a Majo veselí a usmiati. Je až neuveriteľné, že už o nich tí, ktorí ich mali radi, hovoria len v minulom čase.

ROMAN

"Všetko v živote si robil naplno. Svoju prácu si mal rád, bol si hrdým policajtom a toto povolanie si vykonával svedomito. Popri práci si si našiel novú vášeň, ktorou sa stalo lietanie. Začínal si postupne, ale tvojim veľkým snom bolo lietať na veľkých dopravných lietadlách a v aerolíniách. Na letisku si strávil väčšinu svojho času, dokonca si sa stal aj správcom hangára. Lietanie ťa fascinovalo a dokázal si túto lásku a vášeň preniesť aj na návštevníkov leteckého múzea hangár X, ktorí prehliadky s tebou mali radi. Bol si pre nich vzorom a inšpiráciou.

Ďakujeme za čas, ktorý sme mohli s tebou stráviť."

"Vždy modré nebo, Roman."

MAROŠ

"Milovaný syn, brat a náš veľkorysý priateľ. Pomáhal aj tým, ktorých nepoznal. Napríklad pravidelným darovaním krvi. Maroš mal šikovné ruky, keď nelietal vždy niečo tvoril alebo opravoval. Už od malička ho lákalo nebo. Chcel byť kozmonaut, no do modelov rakiet, ktoré staval, sa bohužiaľ nezmestil. Aj napriek prekážkam to nevzdal a výcvik dokončil ako jeden z prvých v partii. Sníval o tom, že aj on bude odovzdávať svoje vedomosti ďalej ako letecký inštruktor. Súčasťou leteckej školy JetAge bol od roku 2021. Odišiel nám náhle, ale nechal tu za sebou veľa spomienok a zážitkov, za ktoré budeme večne vďační."

"Vždy modré nebo Maroši!"

