Prvý let leteckých záchranárov smeroval k Rumanovmu štítu, kde pomáhali poľskému horolezcovi, ktorý si následkom uvoľnenej padajúcej skaly poranil panvu a hornú končatinu. Za pomoci dvoch záchranárov Horskej zdravotnej služby zraneného Poliaka z terénu evakuovali a previezli do Starého Smokovca, kde ho pozemní záchranári transportovali do nemocnice. "Následne sa po doplnení paliva vrátili aj po druhého poľského horolezca, ktorý nedokázal v zostupe z náročného, exponovaného terénu pokračovať ďalej," pokračovala Hopjaková s tým, že keďže bol tento horolezec bez zranení, po vyložení v Starom Smokovci pokračoval samostatne.

Na snímke zasnežený Kriváň a ďalšie štíty Vysokých Tatier z vojenského cintorína v lokalite Háj-Nicovô pri Liptovskom Mikuláši Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

Ďalšie volanie o pomoc prišlo popoludní. Potrebovala ju 53-ročná turistka, ktorá si pri zostupe z Poľského hrebeňa zlomila predkolenie. Nohu jej zafixovala lekárka, ktorú k zranenej spustili z paluby navijakom. Rozsiahla tržná rana, ktorú si pri pošmyknutí na reťaziach pri Chate pod Rysmi spôsobil 57-ročný muž, si vyžiadala ďalší zásah VZZS. "Aj napriek sluchovému hendikepu sa záchranári dokázali s mužom dorozumieť a lekárku vysadiť lanovou technikou priamo k nemu. Po neodkladnom zdravotnom ošetrení bol z miesta evakuovaný a po medzipristátí pri Popradskom plese, kde bol preložený na palubu, bol v stabilizovanom stave vrtuľníkom prevezený do nemocnice v Poprade," priblížila Hopjaková.

Piatym turistom, ktorý vo štvrtok potreboval pomoc leteckých záchranárov, bol 47-ročný muž. Ako Hopjaková uviedla, muž opakovane kolaboval, pričom pri poslednom kolapse tesne pod Wahlenbergovým plesom ostal nehybne ležať tvárou k zemi. Záchranári ho z miesta evakuovali a po stabilizovaní jeho zdravotného stavu previezli do popradskej nemocnice.

"Kým pacienta záchranári odovzdávali v nemocnici, prišlo ďalšie volanie o pomoc pre poľského turistu, ktorý sa nachádzal pod Chatou pod Rysmi," opísala Hopjaková okolnosti posledného zo šestice zásahov. Poliak si mal v Tatrách pri páde zraniť hlavu ešte v stredu 22. júla, no rozhodol sa prečkať noc v horách. Pomoc mu privolali náhodní svedkovia, ktorí ho tam našli v dezorientovanom a vyčerpanom stave. Aj jeho leteckí záchranári previezli do nemocnice v Poprade.