Celé Slovensko šokovala tragédia, ktorej obeťou sa stal železničný policajt Filip († 29), otec iba ročnej dcérky Violy, milovaný muž jeho partnerky a jediné dieťa jeho mamy. Okolnosti za akých zomrel naháňajú hrôzu.

Bezcitne ho zastrelil jeho kolega - syn prešovskej primátorky Martin Turčan. Guľky mu vpálil odzadu. A práve jemu, dobrákovi Filipovi, ktorý ako jediný dokázal s ním vydržať v službe. No hoci ho Filip vedel tolerovať, aj on, podobne ako ostatní, sa na správanie Martina sťažoval nadriadeným.

Ale nič im to nebolo platné. Ktosi nad ním stále držal ochrannú ruku. O zvláštnej povahe Martina sa po Prešove šuškalo už od čias, kedy nastúpil k polícii. Jeho nevyspytateľné správanie sa však zhoršilo po tom, ako sa vrátil do služby po liečbe psychických problémov.

Napriek tomu bol naďalej držiteľom služobnej zbrane. A toto nevhodné spojenie pravdepodone jeho nadriadení zle vyhodnotili a výsledkom bola zbytočná smrť policajna Filipa.

Tragická udalosť sa stala v pondelok 14. marca. Dvojica mala službu od pondelkového rána od 7:30 do 19:30 h. Okolo šiestej hliadkovali ako pešia hliadka vo vestibule stanice. Filip zavolal nadriadenému a upozorňoval ho na divné správanie Martina. "Šéf mu povedal, že majú ísť na oddelenie a odložiť zbrane. Turčan to počul. A tak ešte pred vstupom do budovy oddelenia začala medzi nimi hádka a skončila zastrelením Filipa," vraví náš zdroj.

Podľa výpovede Turčana, ktorého zadržali na úteku okolo polnoci na strednom Slovensku, boli na oddelení železničnej polície sami. Budova je na Masarykovej ulici, za objektom bývalej železničnej stanice. "Pri budove som polámal a následne spálil svoj mobil pri jamách na opravu vlakov," vravel útočník vyšetrovateľovi po tom, ako ho zadržali.

Dodal, že okolo šiestej večer sa bol prejsť okolo budovy oddelenia. "Turek ostal stáť pred oddelením a niečo ťukal do svojho mobilu. Keď som sa po pol hodine vrátil z prechádzky, zdá sa mi, že tam Turek stál pri autách na parkovisku, bol taký čudný, ruku držal na opasku," opisoval svoju verziu príbehu Turčan.

Dodal však, že nevie, čo sa presne udialo, keď došlo k prestrelke. "Strieľal on aj ja, neviem koľkokrát kto. Ja som stál od neho viac ako 5 metrov," dodal s tým, že po streľbe má výpadok pamäte. Vie však, že nastúpil do služobného golfu: "Potom si už nič nepamätám."

