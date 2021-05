Pomôžte polícii v pátraní. Hľadá štyroch mužov z kauzy Mariatchi, ktorých súd pred týždňom odsúdil. Do väzby však nenastúpili.

Informoval o tom portál mynitra.sme.sk. Krajský súd v Nitre pred týždňom odsúdil na 4 až 4,5 roka väzenia štyroch mužov za ublíženie na zdraví v štádiu pokusu v súbehu s výtržníctvom.

Na vyhlásenie rozsudku sa obvinení nedostavili. Ak by sa ho zúčastnili, boli by hneď odvedení do cely.

Po Martinovi Bibeňovi vyhlásilo pátranie okresné riaditeľstvo polície v Nitre 6. mája. Polícia v Šali pátra po troch odsúdených – Petrovi Štefkovičovi od 5. mája, po Michalovi Paczkovi a Borisovi Hajdú od 7. mája.