Dvaja hokejisti z prešovského klubu David Růžička a Ján Ťavoda čelili pred pár dňami nevídanému škandálu. Objavili sa na fotografii zverejnenej na sociálnej sieti políciou, ktorá žiadala o stotožnenie mužov kradnúcich prepravky v supermarkete s týmto textom:. „V polovici januára, niekoľko dní po sebe, opakovane prišli dvaja mladí muži do nákupného centra na Košickej ulici v Prešove. Cieľom ich nákupu však neboli pomaranče, ani pečivo. Z regálu s alkoholom jeden z nich zobral prázdne plastové prepravky na pivo, vložil ich do nákupného košíka a potom šup s nimi do stroja na výkup zálohovaných fliaš a prepraviek. Za prepravky zobral lístky, ktoré si potom pri pokladni nechal preplatiť.“

Lenže už krátko po stotožnení sa preukázalo, že jeden z nich nemal s krádežou nič spoločné. Ján Ťavoda sa totiž do problémov dostal nie vlastným pričinením. Do obchodu šiel so spoluhráčom Davidom iba pre to, že ho viezol do servisu a Ján si potreboval skočiť na rýchly nákup. "David mi povedal, že ide "dělat bedničky". Mala to byť stávka, ktorú uzavreli na jednom z teambildingov. Zasmial som sa na tom, povedal mu svoje a rozišli sa každý svojou stranou. Ja som šiel nakupovať," opisoval Ján nešťastný z toho, že bol zatiahnutý do problémov. Keď potom uvidel svoju fotku na policajnom facebooku, sám sa prihlásil a vypovedal ako svedok ešte predtým, ako ich šiel stotožniť majiteľ klubu. Ťavodovu verziu nakoniec potvrdila aj polícia.

Napriek tomu, keď sa na verejnosť prevalilo, že ide o prešovských obrancov, riaditeľ klubu HC Grotto Róbert Ľupták konal impulzívne a oboch vyhodil: "Klub HC Grotto Prešov odsudzuje konanie Davida Růžičku a Jána Ťavodu a s okamžitou platnosťou s nimi ukončujeme spoluprácu. Záleží nám na dobrom mene prešovského hokeja. Naši hráči majú byť vzorom pre mladých hokejistov a to, čo urobila táto dvojica, je v rozpore s hodnotami nášho klubu.Momentálne pracujeme na adekvátnej náhrade zo zahraničia, ktorá by mala posilniť našu obranu." Ľupták ešte stihol vyhlásiť, že Růžička u nich zarába 3600 eur a nie je na krádež odkázaný.

