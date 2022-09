S vážnym zranením hlavy a úrazom dolnej končatiny previezli leteckí záchranári mladú ženu do žilinskej nemocnice. Na urgente ju prijali v stabilizovanom stave.

Pri dopravnej nehode motocykla v lokalite Zakvášov v okrese Považská Bystrica utrpela v sobotu (17. 9.) večer vážne zranenia 24-ročná spolujazdkyňa.

Do nemocnice ju odviezol záchranársky vrtuľník. TASR o tom informovala hovorkyňa Air – Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.

Ako doplnila, mladá žena po páde z motocykla utrpela vážne poranenie hlavy a úraz hornej končatiny. Poskytli jej neodkladné zdravotné ošetrenie a potrebnú liečbu.

"Po preložení na palubu vrtuľníka ju v stabilizovanom stave, no s vážnym kraniocerebrálnym poranením previezli do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Tam pacientku odovzdali do rúk lekárom urgentného príjmu," konkretizovala Hopjaková.