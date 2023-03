Mimoriadne kuriózny prípad riešil prievidzský okresný súd. Ten poslal na 5 mesiacov do basy páchateľa, ktorý kameňom udrel 29-krát do výkladu. Milan Matoušek však proti trestu nenamietal a zo súdu odchádzal spokojný, spravil tak práve preto, aby sa dostal na zimu do tepla.

Milan Matoušek pochádza z Ilavy, pohyboval sa však v Novákoch ako bezdomovec. „Obidvaja s bratom sú tu, v takej bezdomoveckej komunite žijú. Jeho brata volajú všetci Pavúk, lebo raz v zime zaspal na ulici, primrzol zadkom k mláke vody, a odvtedy chodí o barlách a vyzerá ako pavúk,“ povedal obyvateľ Novák s tým, že bratia majú problémy s alkoholom. Práve ten mal byť dôvodom, prečo sa Milan vlani 3. októbra vybral do Bojníc. Chcel niečo spáchať, aby sa dostal na protialkoholické liečenie, do tepla.

Podľa obžaloby prišiel na Nemocničnú ulicu, kde trikrát hodil kameňom do výkladu jednej z prevádzok a potom do nej druhým kameňom udrel ešte 29-krát, čím ju poškodil a spôsobil majiteľovi škodu vo výške 640 eur. Spáchal prečin poškodzovania cudzej veci. „Za to sa odsudzuje na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 5 mesiacov a ukladá sa mu protialkoholické liečenie ambulantnou formou,“ povedal sudca Okresného súdu v Prievidzi.

Okresný súd tak schválil dohodu o vine a treste, ktorú prokurátor uzavrel s obvineným. "Obvinený uviedol, že motívom jeho konania boli skrat a snaha, aby ho zobrali policajti, a aby ho dali liečiť sa na psychiatriu. Sudcovi, ktorý obvineného po spáchaní skutku vzal do väzby povedal, že by chcel aspoň na nejakú dobu prestať s alkoholom, ale sám to nedokáže," vysvetlil hovorca trenčianskych súdov Roman Tarabus. Tento čin navyše spáchal počas plynutia skúšobnej doby podmienečného odsúdenia za prečin podvodu. V minulosti bol sedemkrát súdne trestaný, pričom šesť odsúdení má zahladených.

Predavačky z Nemocničnej ulice do dnešného dňa spomínajú, ako sa tam vlani v októbri o 5.51 hodine ráno Milan Matoušek objavil. "Keď som prišla do práce, už tu boli policajné autá. Sedel tu pán, aj sanitka tu bola. Sklo bolo prasknuté, udieral do neho kameňom, zrejme sa chcel dostať do predajne. Bol pokojný, upravený, nebol nervózny, nekričal. Odovzdane tu sedel. Už ráno vošiel vedľa do pekárne a povedal, nech zavolajú políciu, že on ide niečo vykonať. Následne prišiel sem a na zázname bolo vidieť, že rozbíjal sklo,“ povedala predavačka z poškodenej predajne.

Aj pred súdom sa Matoušek ku skutku priznal a potvrdil, že sklo rozbíjal preto, lebo sa chcel dostať do tepla. "Spáchanie skutku ľutuje, z toho dôvodu aj prijal dohodu o vine a treste," povedal obhajca Vladimír Mikuš. Sen o base sa síce Milanovi splnil, ale keďže bol od spáchania skutku vo väzbe a dostal 5-mesačný trest, za dva dni mu vyprší a ide na slobodu.