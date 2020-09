Chce dosiahnuť zbavenie viny! Popradčan Jozef Andrej (51) strávil mesiace vo väzení. Vinili ho z eutanázie ťažko chorého syna, hrozilo mu doživotie za vraždu. Nakoniec ho súd uznal vinným z usmrtenia z nedbanlivosti. Lenže on odmieta aj toto. A má na to vážne dôvody!

Jozef sa o ťažko chorého syna Dominika (✝24 staral spolu s manželkou deň-noc celé štvrťstoročie. V noci sa pri ňom striedali, chvíľu pospal on, chvíľu manželka. Chlapec mal totiž ťažko poškodené srdce a mozog. Ostatné roky bol napojený na prístroje. Museli mu nimi odstávať hlieny, mal zavedenú dýchaciu kanylu, aby sa nezadusil. Stačilo by krátke zdriemnutie a zadusil by sa. Málokto si vie predstaviť, koľko starostlivosti potrebuje takto postihnutý pacient. Lenže oni svojho syna napriek všetkému milovali a odovzdávali mu svoju bezhraničnú lásku.

Avšak bezmocnosť a nemohúcnosť zvrátiť tento stav sa odrazil na psychike Jozefovej ťažko skúšanej manželky a skončila v nemocnici. A tak zostal pár dní Jozef na opateru syna sám. V tom čase sa, navyše, Dominikovi skomplikovali problémy s dýchaním. V osudný deň - 26. septembra 2015 - priviezla chlapca okolo poludnia záchranka z popradskej nemocnice. Ležal tam tri dni na ARO pre výmenu dýchacej kanyly. Uložili ho na lôžku a Jozef veriac, že v nemocnici synovi pomohli a stabilizovali ho, si odskočil na toaletu. A práve vtedy sa začal Dominik dusiť. Keď sa k nemu Jozef vrátil, ihneď ho začal oživovať a pokúšal sa odsávať mu hlieny. “Nemal som čas na to, aby som volal záchranku. Išlo o sekundy,”spomína. Resuscitáciu syna vykonával často, no boli na to dvaja a ak bolo potrebné, jeden ho oživoval a druhý privolal pomoc. V inkriminovaný deň sa však nemal s kým o túto náročnú úlohu podeliť. “Vedel som, že v takomto prípade išlo o čas. Nikdy by som svojmu synovi neublížil, chcel som mu život predĺžiť čo najviac, ako sa len dalo. Prial som si, aby žil a uzdravil sa,”vravel nám s hrčou v krku.

Podľa obžaloby mu za vraždu hrozilo 25 rokov alebo doživotie za to, že odpojil syna od prístrojov. Našťastie, prešovský krajský súd zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a priklonil sa k verzii lekárov, že Dominik v ten deň umieral, prestal samovoľne dýchať. “Do komatózneho stavu sa dostal ešte pred odpojením od umelej pľúcnej ventilácie, nie až po jej odpojení,”uviedla pri vyhlasovaní rozsudku predsedníčka senátu Eva Rešátková. Pri oživovaní totiž musel Jozef dýchací a odsávací prístroj opakovane zapájať a odpájať.

No súdny senát mu vyčítal, že sa sám pokúšal syna zachraňovať. Síce s najlepším úmyslom, no neprivolal odbornú pomoc, hoci vedel, že to môže mať fatálne následky. Za to mu KS uložil trest 8 mesiacov a 22 dní za mrežami. Ide o obdobie, aké si už nešťastný muž odsedel vo vyšetrovacej väzbe, teda o 266 dní. Lenže muž, ktorý si za štyri roky od vznesenia obvinenia do rozsudku vytrpel peklo, chce dosiahnuť úplné zbavenie viny. “Tvrdíme, že nemal kedy volať zdravotnú pomoc. V tých sekundách a minútach, keď už bol Dominik v kóme, bolo logické, že sa ho snažil oživiť sám,” uviedol jeho právny zástupca Daniel Lipšic.

Takýto názor mala aj znalkyňa z odboru psychológie, podľa ktorej je prirodzené, že pod tým stresom človek upredností priame riešenie, ako volanie záchranky, čo by trvalo niekoľko minút. Navyše, chlapec už bol v kóme a ani príchod rýchlej zdravotníckej pomoci by ho nezachránil. Jozef sa spolu so svojim obhajcom preto obrátii na ústavný súd a chcú dosiahnuť úplné zbavenie viny. Ich podanie bolo prijaté, čo je prvým úspechom v tejto veci.

Genéza prípadu:

26. 9. 2015 zomrel Dominik, Jozefa vzali do vyšetrovacej väzby

17. 6. 2016 ho prepustili v väzby, po 266 dňoch

11. 10. 2016 rozsudok Okresného súdu Prešov

16. 5. 2018 rozsudok Krajského súdu Prešov

