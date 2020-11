Pred dvomi rokmi trebišovský sudca skonštatoval: „Súd Jindřicha S. a Erika P. oslobodzuje spod obžaloby, keďže nebolo preukázané, že skutok sa stal!“

Obaja policajti 20. apríla 2017 predviedli na oddelenie z parku na Škultétyho ulici v Trebišove psíčkara Igora, ktorý nemal podľa ich slov psa na vodítku. Počas prešetrovania priestupku muž tvrdil, že v objekte mestskej polície došlo k jeho napadnutiu.

Obžalovaní v rozhovore so svojim obhajcom. Zdroj: Daniela Pirschelová

„Poškodeného najprv jeden a potom aj druhý udreli päsťou do tváre, čím mu spôsobili poranenia, ktoré si vyžiadali šesťdňovú práceneschopnosť. Psíčkar po troch ranách do tváre utrpel zlomeninu nosa, pomliaždeniny okolia očí, krku a temena hlavy. Po opakovanom páde na zem malo dôjsť k roztrhnutiu stehov po absolvovanej operácií v oblasti konečníka,“ informoval vtedajší hovorca Krajskej prokuratúry Milan Filičko.

Nepracovali, ale načúvali?!

Sudca odvolacieho súdu v zdôvodnení povedal, že vychádzal zo svedectiev svedkov v prípravnom konaní, medzi ktorými boli kolegovia policajtov, ktorí mali „cez otvorené dvere počuť celý priebeh riešenia priestupku a potvrdili výpovede obžalovaných, že psíčkarovi nijako neublížili, pravdou je podľa nich, že on bol agresívny a on im nadával...“

"Kraj" nekonal dva roky

Sudca Krajského súdu sa opieral aj o svedectvo taxikára a ďalších svedkov, ktorí si nevšimli, že by bol muž po odchode z budovy mestskej polície zranený. Do úvahy vzal aj závery znaleckých posudkov z odborov traumatológia a psychológia. V prvom znalec tvrdil, že poškodený mohol utrpieť zranenia tak, ako to popísal, teda inou osobou, ale nevylúčil ani to, že si ho mohol spôsobiť sám. Psychológ okrem iného vykreslil psíčkara ako človeka so sklonom k sebapoškodzovaniu, obžalovaných policajtov zasa ako vyrovnané osoby...

Z mestského policajta je vedúci strediska

Prípad Jindřicha a Erika (stále pôsobí ako policajt) vzbudil od prvého momentu v Trebišove veľký rozruch a záujem verejnosti, keďže Jindřich kandidoval v tom čase vo voľbách. Do mestského parlamentu sa nakoniec dostal a stoličku zástupcu náčelníka MP vymenil za miesto vedúceho strediska verejno-prospešných služieb v mestskom podniku Technické služby.

Trebišovčan rád hovoril, že je mierumilovný. Skutočnosť však bola iná. Kvôli tomu sa musel po troch týždňoch pakovať domov. Zdroj: archív Markíza

Neúspešný televízny farmár

V reality šou Farma súťažil Jindřich pred takmer ôsmimi rokmi, ale pre agresívne správanie voči mladej farmárke Jane Hrmovej sa musel porúčať už po troch týždňoch.





