Nedá sa to pochopiť! Vravia obyvatelia obce, poslanci a úradníčky znechutene. Nepáči sa im konanie policajta, ktorý býva v ich dedine. Dookola podáva podnety a sťažnosti na starostku. Aj opakované, aj vymyslené - tvrdia. Rozhodli sa prehovoriť a opísať peripetie, ktoré s ním zažívajú. List poslali aj na niektoré ministerstvá.

Všetci už majú toho plné zuby! Niet v obci jedného projektu či vykopanej jamy, ktoré by opakovane neboli preverované viacerými inštitúciami. “Je to choré,” píšu štyria z piatich poslancov obce Nová Kelča pri Domaši v liste, ktorým vyjadrujú svoje znechutenie z krokov policajta bývajúceho v obci. “Toto je už šikana!” vravia. Obyvateľ obce Slavomír Pribiš, ktorý pracuje ako policajný vyšetrovateľ, podáva už roky podnety na starostku Máriu Telepunovú. Tá je vo funkcii už štvrté volebné obdobie s podporou výrazne väčšej časti voličov. “Pod jej vedením sme zrealizovali viacero projektov. Opravili sa skoro všetky budovy v havarijnom stave, zrekonštruovala sa kotolňa, vybudovali sa dom smútku, sociálne zariadenia v rekreačnej oblasti, multifunkčné ihrisko a nájomné byty,” opisujú.

No a práve s výstavbou bytov prišli prvé podania od policajta. “On mal z výstavby najväčší prospech. Opravila sa mu strecha, komín, fasáda, chodník. Overeným podpisom dal obci do prenájmu na 30 rokov spoločné priestory. Po dvoch rokoch si zmyslel, že s tým nesúhlasí a začali sa jeho podania na stavebný úrad, ministerstvo, fond rozvoja bývania, políciu, prokuratúru a tak to pokračuje už 7 rokov,” vysvetľujú poslanci. Dovedna napočítali už cez 160 podaní.

Tvrdia, že ten istý podnet podáva na viacero inštitúcií. A niektoré aj opakovane, rozčuľujú sa poslankyne. “A aj úplne vymyslené,” hovoria dve úradníčky, ktoré väčšinu pracovného dňa pripravujú podklady na rôzne inštitúcie k jeho podaniam, vyťahujú dokumenty z archívu. “Musela som nachystať podklady k výplatám všetkých zamestnancov za ostatných 5 rokov, lebo sme im vraj neplatili. Celý jeho podnet bola vymyslená hlúposť a ja sa musím z toho vyviňovať. Lenže nikto ho nepostihne za to, že ja som zbytočne stratila čas, že nás krivo obviňuje a ničim nepodloží svoje tvrdenia, lebo má na to právo! A takto nás šikanuje už roky dookola,”zdôverujú sa so svojimi peripetiami zamestnankyne Anna Mikčová (52) a Anna Bohaničová (47). Sú rozhorčené aj z toho, že tie isté dokumenty raz chystajú pre stavebný úrad, potom odvolací úrad, tak pre krajskú prokuratúru, neskôr pre generálnu.

Podľa poslancov každý má právo vyjadriť svoj názor, ale nie podávať podnety založené iba na domnienkach. “Jeho prioritou sa stala pomsta, ničenie a psychický teror starostky, zamestnacov a poslacov.”Zostali prekvapení, keď prišli policajti zadržať starostku kvôli prestavbe kotolne a odviedli ju z úradu v putách. “A práve v ten deň mal on dovolenku a spoza roha všetko sledoval, usmieval sa a fotil. Veď sa z toho pohoršovala celá obec,” dodávajú Slávka Palušová (49) a Anna Kotuľáková (38). Starostka je aktuálne v tejto veci obžalovaná, rekonštrukciu preverovali opakovane všetky kompetentné kontrolné orgány, z výsledkov kontrol vyplýva, že vážne pochybenie nezistili. “Policajtov na nás volá aj trikrát denne. Stalo sa aj to, že pribehli s metrov a premeriavali polmetrové betónové kocky vyložené ako chodník,” dopĺňajú poslankyne. Obe sú podpísané pod listom spolu s Petrom Majerníkom (30) a Jánom Černigom (45).

Poslanci sa chceli s ustavičným sťažovateľom dohodnúť, počuť jeho výhrady, pozývali ho na svoje zasadnutia: “Ani raz neprišiel.” Vravia, že kvôli jeho konaniu nemohli roky skolaudovať obecné byty, museli polovicu jedného zbúrať, aby nebol sused dotknutej stavby a nemal možno kolaudáciu blokovať. Preto sa až nedávno mohli do bytov nasťahovať mladé rodiny. Slávka a Anna a sa zhodujú, že celý kolotoč sa spustil po tom, ako obec odstúpila od zmluvy na predaj pozemkov okolo Domaše. Tie sú v súčasnosti napísané na podnikateľa z Prešova, voči ktorému bolo tri roky pre toto vedené trestné stíhanie. Po jeho zastavení ho zažalovali vodohospodári a vedú s ním súdny spor. Zaujímavé je, že túto transakciu aktívny občan nenamietal.

S. Pribišovi sme opakovane ponúkli priestor na vyjadrenie, no ponuku neyužil. Na otázky neodpovedal, odpísal iba jednu vetu: "V tomto štádiu konania mi neprináleží ako fyzickej osobe sa k nim vyjadrovať pre podniknuté právne kroky."