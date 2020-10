Úrad pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou konštatoval, že zdravotníci pochybili. Pozostalí podali žalobu, žiadajú od nemocnice náhradu škody a nemajetkovú ujmu. Podľa našich informácií požadujú 1 200 000 eur.

Súdny proces sa začal 1. októbra a vzhľadom na veľmi citlivé informácie sudkyňa z časti pojednávania vylúčila verejnosť. Zatial vypočuli Ivanových rodičov a mladá vdova.

Šesť mesiacov utrpenia

Nech súd dopadne akokoľvek, život otcovi dvoch malých detí vrátiť nedokáže. „Náš syn Ivan Markovič podstúpil 28. júla 2015 operáciu nezhubného nádoru sluchového nervu, to je diagnóza, na ktorú sa v dnešnej dobe nezomiera. Podľa ošetrujúceho lekára hospitalizácia mala trvať najviac 10 dní,“ spomína Ivanova mama Oľga. „Skutočnosť bola ale úplne iná. Leto, jeseň, zima, Vianoce, Nový rok, 30. narodeniny, to všetko prežil v nemocnici, kde nakoniec 25. januára 2016 zomrel. Pol roka náš syn, otec dvoch malých detí prežíval katastrofálne peklo,“ dodáva s plačom.

„Na pobyt syna v nemocnici máme hrozivé spomienky. Je to najhorší pocit na svete, vidieť trpieť a pomaly zomierať svoje dieťa. Bolí to, už nežijeme, len prežívame,“ doplnil Ivanov otec.

Obidvaja vypovedali spolu s Ivanovou manželkou pred nitrianskym súdom, ktorý rieši, či lekári pochybili. Prvé pojednávanie trvalo štyri hodiny.

Podľa rodičov komplikácie, ktoré vznikli počas Ivanovej hospitalizácie boli následkom hlavnej operácie, ktorú Ivan podstúpil 28. júla 2015.

Po operácii dostal nemocničnú baktériu

Už po 10 dňoch bola z laboratórnych výsledkov krvi zistená silná infekcia zákernej nemocničnej baktérie Acinetobacter baumanni, o ďalších 15 dní rozsiahly nález pľúcnej infekcie, potom hydrocefalus, zápal mozgových blán a mnoho ďalších zdravotných problémov.

„Keď sme 18. septembra zistili, že náš syn má problémy s pravou nohou, privolaný lekár z iného oddelenia dal doporučenie na sono alebo RTG. To však primárka vtedy zamietla a urobili ho až po 3 mesiacoch. Zistili, že má fraktúru stehennej kosti, ktorá bola nakrivo zrastená. V nemocnici mu zlomili nohu a neposkytli mu potrebnú zdravotnú starostlivosť,“ spomína so slzami v očiach Oľga s tým, že rodičia aj Ivanova manželka Zuzka za Ivanom chodili trikrát denne. Pol roka s ním denne cvičili a masírovali nehybné, ochabnuté mladé telo. Čistili zuby, jazyk....Trikrát za deň mu nosili domácu mixovanú stravu do sondy. „Niekedy som aj pár hodín prosila sestričky, aby synovi dali jesť,“ spomína matka. „Raz syna dva dni bolelo brucho. Dali mu lieky proti zápche, no stále mal bolesti, nakoniec nevesta zistila, že má upchatý močový katéter,“doplnila mozaiku nemocničných skúseností Oľga.

Ivan sa operácie bál od začiatku

Na synov pobyt v nemocnici spomínajú jeho rodičia ako na nočnú moru. „Prístup lekárov v nej bol hrozný. Iba ja som tam bol vari 500-krát, čím tam bol syn dlhšie, tým to s ním vyzeralo horšie, lenže lekári sa začali pred nami doslova ukrývať a pri informáciách o jeho stave nás nielenže zavádzali, ale i klamali. Vraj to potrebuje čas a my musíme vydržať. Lenže on v tom čase už pomaly zomieral,“ rozčúlil sa Ivanov otec. „On sa tej operácie trochu bál a váhal, či na ňu ísť alebo nie. Ešte deň pred ňou sa manželky pýtal, či pri nej nemôže zomrieť. Všetci mu vtedy hovorili, že nie,“ spomenul si na synovu predtuchu.

Ivanovi najbližší hľadali pomoc, kde sa len dalo. U nás aj v Čechách. Veľkým problémom bolo, že Ivan sa v nitrianskej nemocnici nakazil baktériou. „Syn dostal počas pobytu v nemocnici nebezpečnú baktériu Acinetobacter baumannii. Podarilo sa mi síce vybaviť mu prevoz do Prahy, kde mu vo Vojenskej nemocnici chceli pomôcť, no keď sa dozvedeli, že je nakazený tou baktériou, napokon ho odmietli prijať. Profesor Zvěřina z Čiech, ktorý je veľkou kapacitou v neurochirurgii, mi na základe zaslanej zdravotnej dokumentácie jednoznačne napísal, že všetky komplikácie, ktoré môj syn má, sú následkom prvej operácie v nitrianskej nemocnici,“ dodáva Ivan starší.

Súd po 4 a pol roku

Ivanova manželka hneď po jeho smrti podala trestné oznámenie aj sťažnosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. O pár dní rovnako postupovali aj jeho rodičia. „Usmrtenie nášho syna stále vyšetruje kriminálna polícia v Nitre. Na spravodlivosť a vyvodenie zodpovednosti za smrť nášho syna čakáme už 4,5 roka,“ hovorí mama Oľga.

Dnes je prípad v rukách Okresného súdu v Nitre. Ďalšie pojednávanie je naplánované na 19. októbra.