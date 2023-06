Útok psa na 4-ročné dievča pred týždňom nahlásil polícii otec maloletej. Na miesto okamžite smerovali aj záchranári. „Posádka dievčatko po ošetrení previezla na pracovisko ambulantnej pohotovostnej služby,“ informovala Alena Krčová, hovorkyňa záchranárov.

Podľa miestnych malo dievča dohrýzenú ruku. „Celú ruku mala od krvi, ten pes bol veľký. Kríženec nejaký,“ reagujú. Vraj išlo o sučku, ktorá je gravidná. „Určite preto zaútočila. Furt ju tu vidíme, stále tadiaľ behá a zatiaľ nikdy nebola taká agresívna.“

Prípad má na stole aj polícia. „Obvodné oddelenie PZ Medzilaborce danú vec prešetruje ako podozrenie z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu a podozrenia z priestupku podľa zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,“ uviedla Jana Ligdayová, prešovská policajná hovorkyňa.

Mesto sa snaží kontrolovať, či si majitelia psov plnia povinnosti. „Tieto porušenia sú prípadne riešené napomenutím, neraz aj blokovou pokutou. Najviac problémové lokality sú tie, kde žijú marginalizované skupiny občanov, sociálne slabšie rodiny,“ hovorí Martin Dimun, náčelník mestskej polície Medzilaborce.

Obyvatelia sú z incidentu prekvapení. „Netreba to nijako riešiť, nestalo sa to tu ešte. Každý sa snaží dávať pozor, aj ja mám psa. Je očkovaný aj čipovaný, horšie to je s tými túlavými,“ reaguje obyvateľka Erika.

Náčelník mestskej polície zdôrazňuje, že túlavé psy registrujú. „Mesto Medzilaborce má uzatvorenú zmluvu s OZ Pomoc psíkom na Východnom Slovensku Veľké Kapušany, ktoré nám odchytáva túlavé psy. Spolupracujeme aj s miestnym veterinárom, s ktorým taktiež má mesto zmluvu,“ dodáva.

S otcom maloletej sa nám nepodarilo stretnúť. „On chodí do roboty, malá je v škôlke. Má obviazanú ruku, ale inak je všetko v poriadku,“ vraví miestna.

