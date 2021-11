Manželia Horváthovci žili spolu šťastne v centre historického Podolínca pri Starej Ľubovni, v rodinnom dome na námestí. Obaja celý život poctivo pracovali, vychovávali deti - tri dcéry a jedného syna, starali sa o vnúčatá. Živnostník Ján prekonal rakovinové ochorenie, nad škaredou chorobou sa mu podarilo zvíťaziť. No v apríli sa nakazil koronavírusom, zrejme v práci. Ráno bol na testoch, bol negatívny, poobede sme znova, zas mu ukázalo, že je negatívny. A večer mu test v nemocnici vykázal pozitivitu.

Ochoreli aj jeho najbližší, hoci sa izolovali. Jeho manželka sa o neho príkladne starala, všetko konzultovala s lekármi, veď vedela, že je onkologický pacient a nechcela o neho prísť. Na ich odporúčanie mu zbíjala teploty, no veľmi sa jej nedarilo. Zrazu sa mu prudko zhoršil stav. " Večer ma prosil, aby som zavolala záchranku, lebo sa mu zle dýcha. Hrozne som sa zľakla. Prišli záchranári, urobili mu test na covid, bol negatívny. Vzali ho napriek tomu do nemocnice a tam zistili, že je pozitívny," opisuje vdova. V nemocnici zistili, že má covidový zápal pľúc. "Z domu išiel po svojich, no viac sa už nevrátil," plače Monika. Hospitalizovaný bol dva a pol týždňa, v bezvedomí ho neskôr preložili na anesteziologicko-resuscitačné oddelenie (ARO), kde ochoreniu podľahol 12. mája. Medzitým raz dovolili Monike navštíviť svojho muža pri lôžku, musela si obliecť ochranné pomôcky, pri jej návšteve boli po celý čas prítomný aj zdravotnícky personál. No on už jej prítomnosť nevnímal.

Po jeho smrti vydali rodine jeho veci, ktoré boi prevzaté na úschovu. "Vydali nám mobil a nabíjačku, slúchadlá a drevený náramok na ruku. A manžela v čiernom vreci! Srdce mi išlo roztrhnúť od žiaľu. Ani by mi nenapadlo, že medzi vydanými vecami nie je zlatá retiazka," opisuje.

Monika je presvedčená, že zlatý šperk mohol jej manželovi vziať iba niekto v nemocnici. Vysvetľuje totiž, že keď manžela v kóme previezli z covid oddelenia na ARO, ležal tam úplne nahý: "Lenže ešte keď bol pri vedomí na covidovom, odfotil sa na lôžku, o čo som ho ja poprosila. Chcela som vidieť, ako vyzerá, lebo mi vravel, že je napojený na kyslík. A na tej fotke je vidieť, že má na krku zlatú retiazku."

Ľubovnianska nemocnica v Starej Ľubovni na našu žiadosť o stanovisko nereagovala. Pani Horváthovej na jej žiadosť o prešetrenie uviedli, že nenašli žiaden záznam o existencii zlatej retiazky v držbe jej nebohého manžela počas jeho hospitalizácie v ich nemocnici.

