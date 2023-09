V trebišovskej osade takmer prišiel o život iba 12-ročný chlapec. Pri páde sa mu do hlavy zapichla roxorová tyč. Na pomoc mu ihneď prišil záchranári a chlapca odviezli do nemocnice, kde podstúpil náročnú operáciu. Jeho stav je však naďalej vážny.

K nehode došlo pri vstupe do neobývanej bytovky. Svedkovia tvrdia, že chlapec sa pošmykol a spadol. Utekali mu ihneď na pomoc, no on im povedal, že ho nemôžu zdvihnúť, lebo v hlave má zapichnutý roxor. Na pomoc museli prísť aj hasiči.

"Chlapci pomocou rôznych zariadení, aj hydraulických, aj ručných, závitovú tyč odstrihli a chlapec bol odovzdaný do rúk rýchlej zdravotnej služby," informoval Ján Havrila, veliteľ zásahu HaZZ v Trebišove.

Kevin je momentálne hospitalizovaný v košickej nemocnici a jeho stav je vážny.

V neobývanej bytovke sa údajne často hrajú deti. Minulý rok sa v nej prepadla podlaha. "Trebišovská polícia v tejto súvislosti prijala oznámenie o podozrení zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví, ktoré v súčasnej dobe vyhodnocuje a následne bude rozhodnuté o ďalšom postupe vo veci," oznámila hovorkyňa KR PZ Košice Lenka Ivanová.