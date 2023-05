Mnohí slobodu vnímajú len v spojitosti s pobytom za mrežami. O tom, aké to je nemať slobodu, vedia však veľmi dobre rozprávať aj ľudia, ktorí bojujú so závislosťou na drogách. Prečítajte si skutočný príbeh človeka, ktorého o slobodu obral najskôr pervitín a neskôr aj väzenie.

Drogy. Sú tu od nepamäti, spôsobujú dočasný pocit šťastia a slobody. Najskôr sa s nimi cítite ako pán celého sveta, no časom vám väčšinou zničia život a stane sa z vás troska.

Reportéra Plus JEDEN DEŇ kontaktoval Bratislavčan Peter (skutočné meno máme v redakcií). Jeho smutný príbeh o drogách a živote s nimi priam vyráža dych. Peter je dlhoročným narkomanom. Ešte počas puberty mu zachutil pervitín, ktorý neskôr začal aj predávať. Podľa jeho slov preto, lebo potreboval nejako financovať svoju závislosť.

Kariéra drogového dílera sa mu však kruto vypomstila. Za hranicami ho s obrovským množstvom pervitínu chytila rakúska kriminálka.

"Ľudia, ktorým som to predával ma upozorňovali, že si mám dávať pozor. Nikto z nich mi však priamo nepovedal, že ma udali a že už po mne ide polícia," začína svoje rozprávanie Peter. Na sociálnych sieťach sa mu ozval neznámy človek, ktorý od neho chcel nejaký fet kúpiť. Predstavil sa ako známy Petrovho známeho.

Droga pervitín patrí medzi tie najtvrdšie. Na Slovensku a v Česku je mimoriadne obľúbený. Ide o bielu kryštalickú látku, avšak nesprávnou prípravou môže nadobudnúť tiež žltý, hnedý, ružový a výnimočne aj modrý odtieň. Zdroj: Alojz Rybárik

"Ja som to predával hlavne v meste Linz. Je to trochu ďalej, ale vždy sa mi to veľmi oplatilo. V Rakúsku sú totižto peniaze. Tuto u nás feťáci nemajú," konštatuje Peter. U "susedov" vraj nemajú žiadny problém zaplatiť za drogy viac a hlavne kúpiť naraz väčšie množstvo za vysoké sumy.

Podľa Petrových slov mal človeka, cez ktorého si hodnovernosť podobných správ overoval. Tentokrát to však akosi nevyšlo. Dohodli sa preto, že kúpi väčšie množstvo a tiež, že sa stretnú hneď za hranicami so Slovenskom - v Hainburgu.

"Prišiel som tam a dal som vedieť, že som na mieste. Už ako som pozrel na toho človeka, tak sa mi to nezdalo. Vôbec mi nesedel vek. Navyše prišli dvaja, na čom sme sa nedohodli," spomína si Peter. V tom pred ním zastavila dodávka a on už vedel, že je zle. "Vyskočili asi piati v kuklách a so zbraňami. No skoro som sa pos*al! Zbraň k hlave a spacifikovali ma."

Rakúski kriminalisti však boli vraj veľmi príjemní a milí, dokonca sa mu potom za tvrdý postup ospravedlňovali. Pýtali sa ho, či je v poriadku a či sa nejako pri zásahu nezranil. "Zobrali ma do Linzu, odkiaľ tí policajti boli. Tam som potom vypovedal. Zistil som, že o mne vedeli, ukazovali mi fotky, komu som predával," hovorí Peter. Policajti mu povedali, že najlepšie bude, ak povie pravdu. A tak sa priznal. Dokopy mu našili niekoľko kilogramov pervitínu vysokej kvality.

