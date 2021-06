Polícia je na mieste nehody a zisťuje okolnosti, za ktorých došlo k čelnej zrážke medzi autom a motocyklom. Silný náraz neprežil vodič motocyklu, z neďalekej obce.

ZRÁŽKA AUTA A MOTORKY, 46 ROČNÝ MUŽ PRIŠIEL O ŽIVOT Zdroj: facebook/policiasr

V aute VW Passat sa nachádzali dvaja muži. Jeden z nich z miesta nehody ušiel. Policajti ho krátko na to vypátrali a zadržali. Výpovede osôb na mieste nehody sa rozchádzajú aj v tom, kto mal sedieť za volantom auta. Presné príčiny nehody ako aj mieru zavinenia polícia preveruje.

Jedná sa už o tretiu fatálnu nehodu za posledných 24 hodín. Dnes ráno vpálil do nákladiaku muž na motorke. Skončilo to fatálne. Včera v poobedných hodinách sa stala rovnako tragická nehoda. Iba 35 ročný muž neprežil náraz do traktora.