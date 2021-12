Pri prejazde križovatkou nedala podľa informácií krajskej policajnej hovorkyne v Trnave Zlatice Antalovej prednosť autu Peugeot na hlavnej ceste.

"Vodič Peugeotu vo veku 38 rokov už nedokázal zareagovať a došlo k bočnému nárazu. Škoda Octavia po zrážke zastavila až o niekoľko desiatok metrov v poli. Vodička utrpela pri nehode zranenia nezlučiteľné so životom. Vodiča druhého auta previezli so zraneniami do nemocnice. Prítomnosť alkoholu u vodiča policajti nepotvrdili. U vodičky budú túto skutočnosť zisťovať z jej krvi," doplnila hovorkyňa.

Polícia na zistení presnej príčiny nehody intenzívne pracuje. Apeluje na vodičov, aby sa v nočných a skorých ranných hodinách nespoliehali na slabú premávku pri prejazde križovatkami. "Vedeniu vozidla venujte plnú pozornosť. Ak ste unavení a vaša pozornosť je znížená, radšej zastavte na bezpečnom mieste a nadýchajte sa čerstvého vzduchu," uviedla Antalová.