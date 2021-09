FOTO Iba 15-ročný, NA MOL OPITÝ chlapec, spôsobil HOROROVÚ nehodu! Keď uvidíte to auto...

Iba 15-ročný chlapec bez vodičského oprávnenia a teda bez akejkoľvek vodičskej praxe, pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy prešiel autom do protismeru, kde narazil do betónového múrika, odkiaľ auto odhodilo do oplotenia rodinného domu.

A to ešte nie je všetko. Pri dychovej skúške nafúkal 2,33 promile! So zraneniami bol prevezený do nemocnice. Hrôzostrašné zábery z nehody nájdete v galérii<<