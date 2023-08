Hrozivé chvíle v Plzni: So 6-ročným dievčatkom spadla lanová dráha!

Ako informuje Prima z nemocnice dievčatko už prepustili a je doma. Najbližšie tri mesiace sa však so športovaním môže rozlúčiť.

Mama dievčatka opísala hrozivé chvíle nasledovne: „Malá sa normálne spúšťala dole ako predtým aj ostatné deti. Zrazu sa to zlomilo a ona skončila na zemi. Narazila do stĺpa, ktorý tam bol, bol to šialený šok,"

Obrovská záhada

Servisný technik nevie vysvetliť, ako sa to mohlo stať. Podľa jeho slov sa lanovka testovala so 70 kilovou záťažou. Je to pre neho záhadou.

Keď dorazili s dievčatkom do nemocnice, lekári mali podozrenie, že utrpelo otras mozgu, keďže bolo ospalé a zvracalo.

Ale po CT vyšetrení zistili, že je situácia oveľa vážnejšia. "Lekári povedali, že sa jedná o pomliaždenie, vzadu na lebke má prasklinu a vpredu hematóm, preto ju previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti," upresnila matka.

Lanovka je po nešťastnom incidente mimo prevádzky. Polícia začala trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti.

Prečítajte si tiež: